Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di martedì 18 aprile 2023

Bologna, 18 aprile 2023 - Oggi un'agenda ricca di incontri ed eventi. Ecco quali sono gli appuntamenti in città. Alle 17 in Salaborsa parte un itinerario storico che va alla scoperta della città, sotto la guida di Matteo Matteucci. Dopo un'introduzione in biblioteca, inizia la passeggiata di due ore e mezza circa che parte dalla lapide in ricordo di Anteo Zamboni e arriva al monumento al Partigiano e alla Partigiana dello scultore Luciano Minguzzi. Alle 18.30 alla Libreria Coop Ambasciatori, la presentazione del libro 'I fantasmi si vestono nudi' di Loriano Macchiavelli. In compagnia dell'autore, dialogano Grazia Verasani e Stefano Tura. Alle 19.30, il secondo appuntamento con 'La sostanza reale delle cose', teatringestazione all'Ateliersi, via San Vitale 69. Si tratta di un progetto scenico in fase embrionale, mix tra installazione partecipata, composizione coreografica e live cinema. Un'opera performatica che riflette sulla realtà e sulla verità. Alle 20.30 il Teatro Auditorium Manzoni accoglie la pianista canadese Angela Hewitt, che con il suo pianoforte percorrerà un programma che spazia tra Domenico Scarlatti, Mozart e Bach. Alle 21 al Teatro Dehon, lo spettacolo 'Cross Road', progetto coreografico di e con Laura Chieffo e Giovanni Zoffoli, che portano in scena il concetto di corpo. L'appuntamento è doppio, perchè a seguire c'è lo spettacolo 'White Noise', incentrato sul ruolo del femmineo nella capacità di generare il cambiamento creativo, evolutivo e sociale. La regia e la coreografia sono di Elisa Pagani. Sempre alle 21, alla Basilica di San Domenico, in sala Bolognini, c'è l'incontro 'Welfare e charity: quali confini? Rapporto fra pubblico e privato', evento in collaborazione con Fondazione Marchesini Act. Intervengono Paolo Bordon, direttore generale Ausl, l'imprenditrice Valentina Marchesini, Ettore Sansavini, presidente del Gruppo Villa Maria, e Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino.