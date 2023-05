Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi del 2 maggio 2023

Bologna, 2 maggio 2023 - Nuovo giorno e nuova agenda per oggi in città. Alle 17.30 alla Fondazione Federico Zeri, continua la rassegna ‘Da che pulpito! Scoprire Bologna attraverso i luoghi di culto’. Il programma di oggi prevede la conferenza di Arianna Latini, dal titolo ‘La Beata Elena Duglioli Dall'olio e la Santa Cecilia di Raffaello. Storia e fortuna di una committenza fra politica, arte e devozione’.

Alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni ospita il musicista Stefano Bollani, con il concerto al pianoforte ‘Piano Solo’, basato sull’arte dell’improvvisazione.

Alle 21, Joe Satriani invade il Teatro EuropAuditorium con la sua musica rock dal vivo. L’evento è una tappa del Earth Tour.

Alle 21 al Mast Auditorium, la scienziata Ilaria Capua è sul palco con ‘Le parole della Salute Circolare’, spettacolo che racconta le storie che hanno cambiato la scienza e la visione del mondo. Per l’occasione, Capua è in compagnia di Lodo Guenzi.

Alle 21.30 al Cinema Galliera, appuntamento con ‘S.O.S. Sons Of Sound’, per la visione del documentario ‘Amy - The girl behind the name’, di Asif Kapadia.