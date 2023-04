Eventi a Bologna di giovedì 20 aprile 2023: cosa fare oggi

Bologna, 20 aprile 2023 - Gli eventi in città non si fermano mai. Ecco una lista delle attività da seguire oggi. Alle 17 al DAMSLab Teatro, il ballo si fonde con l'intelligenza artificiale attraverso 'Dancing human and artificial creativity', workshop di Michal Rynia e Nastja Bremec Rynia. Le coreografie dei danzatori sono affiancate a quelle create da un algoritmo, mosse da una simulazione 3D di un robot umanoide. Alle 18 al MAMbo, inizia il ciclo di incontri 'MORE Public LESS Program', incentrato sul dibattito tra lo spazio e la disciplina del Writing, a cura di Fabiola Naldi. L'appuntamento di oggi vede la presentazione del volume 'Espressioni urbane. Muri sconciati, writing e street art', di Pierpaolo Ascari e Pietro Rivasi.

Alle 20.30, l'Oratorio di San Filippo Neri accoglie le attrici Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque in scena con 'Stai Zitta!', spettacolo comico che denuncia la discriminazione di genere partendo dal linguaggio. Lo show nasce dall'omonimo libro di Michela Murgia. Alle 20.30 al Teatro Mazzacorati, il concerto del duo pianistico Daniela Mainardi e Donatella Scagliarini, che presentano un programma musicale di melodie e danze spagnole e d'oltreoceano.

Alle 21, il Teatro Duse ospita Simone Cristicchi e Amara, sul palco con il nuovo progetto 'Torneremo ancora - concerto mistico per Battiato'. Il viaggio musicale si ispira alle opere del grande maestro, andando alla ricerca dell'essenza nella confusione della modernità, con l'accompagnamento musicale diretto da Valter Silvotti. Alle 21 al Teatro Celebrazioni, il comico Stefano Rapone va in scena con uno stand up comedy show del Stefano Rapone Live Tour.