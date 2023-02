Eventi di oggi a Bologna: cosa fare in città il 22 febbraio 2023

A lezione in Pinacoteca

Bologna, 22 febbraio 2023 – Una giornata ricca di appuntamenti ed eventi quella di oggi in città. Dall'arte alla musica, la giornata si apre con 'A lezione in Pinacoteca' alle ore 9, con una lezione del professor Fabio Massaccesi, in Aula Gnudi della Pinacoteca Nazionale in via delle Belle Arti 56. Dopo il grande successo dello scorso novembre, i docenti del Dipartimento delle arti di Unibo tornano a svolgere lezioni aperte al pubblico.

Alle 10, al Teatro Mazzacorati in via Toscana 19, Magazzini di Fine Millennio presenta lo spettacolo 'Mascherata Universale' da 'La storia di tutte le storie' di Gianni Rodari, con la regia di Michele Monetta e l'adattamento di Salvatore Cipolletta.



Alle Librerie Coop Zanichelli, in piazza Galvani 1/h, alle 11 si parla di libri, con il secondo incontro del gruppo di lettura dedicato a Valerio Evangelisti. Nella Triologia dei pirati: Tortuga-Veracruz-Cartagena', lo scrittore illustra il mondo piratesco nei Caraibi, attraverso romanzi di pure intrattenimento che trattano il fenomeno del colonialismo.

Nel pomeriggio, alle ore 15, al secondo piano della Biblioteca Salaborsa, si tiene un incontro sui Bandi del Settore cultura e creatività, nell'ambito del progetto 'Boxcultura'. L'incontro, disponibile anche in streaming, offre la possibilità ai partecipanti di capire meglio i bandi, spiegando come funzionano e a chi sono rivolti, grazie alla presenza dei tecnici e degli esperti.

Alle 17, invece, in piazzetta Giorgio Morandi 2, nell'Aula Magna di Santa Cristina, torna il progetto 'I Mercoledì di S. Cristina', un ciclo di incontri con l'arte a cura di Fabio Massaccesi e Francesco Spampinato, con l'appuntamento 'Fotografia, partecipazione, protesta' di Giovanni Ambrosio, fotografo e artista visivo.

Alle ore 18.30 ci sono due incontri: nelle Librerie Coop Ambasciatori, in via degli Orefici 19, si presenta il libro 'Il mondo è da rifare. Sette racconti da sette canzoni di Roberto Roversi', a cura di Simona Vinci. Ne parlano Valentina Gerometta, Valentina Misgur e Antonio Bagnoli.

Allo stesso orario, alle 18.30, alla Libreria Sette Volpi, in via Serra 2/e, si parla di Ucraina, con la presentazione dell'ultimo di libro di poesia 'La fobia dei numeri' di Ljudmyla Diadcenko, vicepresidente degli scrittori ucraini e poetessa. L'incontro, all‘interno della rassegna 'Quasi la stessa cosa: poesia e traduzione', con l'autrice consentirà di approfondire il rapporto tra la poesia e la guerra, grazie anche al dialogo con la poetessa Francesca Seragnoli e il traduttore Paolo Galvagni.

Alle 19, al Teatro delle Moline, in via delle Moline 1/b, va in scena lo spettacolo '4000 miglia', di Amy Herzog. La regia è di Angela Ruozzi con Lucia Zotti. L'opera racconta della storia e dell'incontro tra i protagonisti Leo e una donna novantenne.

Continua l'appuntamento con le repliche di 'Madama Butterfly' di Giacomo Puccini, tragedia giapponese in tre atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, con la direzione di Daniel Oren e la regia di Gianmaria Aliverta. Lo spettacolo inizierà alle ore 20 al Teatro Comunale Nouveau, in piazza della Costituzione 4.



Alle ore 20.30, la musica del pianista Gabriele Strata, premio Venezia 2018, apre i concerti in Sala Marco Biagi, in via Santo Stefano 119, della stagione 'Conoscere la Musica'.

In piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b, alle 21, va in scena 'Vox in bestia. Un prontuario dantesco di animali fantastici', il nuovo progetto dell'artista Laura Catrani, soprano tra i più apprezzati, che a partire dagli animali danteschi, canta la loro carica simbolica, attraverso brani composti per l’occasione da tre diversi compositori: Fabrizio de Rossi Re per l’Inferno, Matteo Franceschini per il Purgatorio e Alessandro Solbiati per il Paradiso. La performance è preceduta da un'introduzione storico-artistica sui Bestiari medievali di Fabio Massaccesi.