Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di giovedì 23 febbraio

Enrico Bertolino oggi al teatro Celebrazioni di Bologna

Bologna, 23 febbraio 2023 – Ecco cosa fare oggi in città.

Dalle 10 alle 12, all'Opificio Golinelli, in occasione delle celebrazioni del Darwin Day, la Fondazione Golinelli organizza 'Fauna in città', insieme all’Unione Bolognese Naturalisti, al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e al Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Bologna. Sulla scia dell'ambiente e delle piante, c'è l'appuntamento alle 14 'Il giardino Savioli mette radici per il futuro', dove si mettono a dimora nuove piantine da far crescere insieme, nell'ambito del progetto 'Il tuo albero fa bene a tutti'.

Nel pomeriggio, alle 17, nella rassegna 'Bologna per l'Iran', al DAMSLab, in piazzetta Pier Paolo Pasolini 5b, con ingresso in via Azzo Gardino 65, c'è l'incontro 'Un regista anticonformista tra Iran e Afghanistan', per un dialogo con l'artista Mohsen Makhmalbaf.

In seguito, al Cinema Lumière alle ore 20, c'è la proiezione di 'VIAGGIO A KANDAHAR' dello stesso autore.

Due appuntamenti anche alle 18: al DAMSLab c'è un incontro della rassegna 'Cose che cambiano', il ciclo di eventi per raccontare e confrontarsi su una società in continua trasformazione. Il tema è 'Città che cambiano'.

In Biblioteca Salaborsa, sempre alle 18, Benedetta Tobagi presenta il suo libro 'La Resistenza delle donne', con Cinzia Venturoli, raccontando l’esperienza della guerra partigiana. Alle 19, al Teatro Mazzacorati in via Toscana 19, c'è un lecture show intitolato 'Meditazione sul clima' a cura di Gabriele Vacis e PEM Teatro.

Alle 21, al Teatro Celebrazioni in via Saragozza 234, Enrico Bertolino è in scena con 'Instant Theatre', una formula di teatro incentrato sull’attualità, che cambia ogni sera, inventata da Enrico Bertolino e Luca Bottura, e sviluppata insieme a Massimo Navone.

Sempre alle 21, al Teatro Dehon in via Libia 59, va in scena 'B.L.U.E.', il musical completamente improvvisato, ispirato alle atmosfere, alla musica e alla narrazione tipica dei musical di Broadway. La regia e la direzione artistica è di Fabrizio Lobello. I Bugiardini, una delle più note compagnie di improvvisazione teatrale in Italia, e i musicisti che li accompagnano dal vivo trasformano i suggerimenti del pubblico in un musical letteralmente mai visto prima, e che mai sarà possibile rivedere dopo.