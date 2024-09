Eventi oggi a Bologna mercoledì 25 settembre 2024

Bologna, 25 settembre 2024 - Ecco la nostra guida giornaliera agli eventi in programma sotto le Due Torri.

Alle 19, il parco di San Michele in Bosco apre le porte a Leggere l'imperdonabile Cristina Campo, un cenobio di lettura con Andrea Zanni.

Alle 20.30, tutti al Cinema Bellinzona per vedere insieme Frankestein Jr di Mel Brooks. Per la rassegna Ginnasio di Laminarie/DOM, al Pilastro c'è la replica (ore 20.30) della fiaba itinerante Storia senza nome. Alle 21, in Montagnola c'è il concerto live di Krano.

Sempre alle 21, l'Auditorium di Illumia ospita l'incontro Sospiro e crepacuore che indaga su Roberta Giallo, Valentina Mattarozzi, Edo, Donati, Gigi Sol, Stefano Cernetti e Pietro Ciocca. Alcuni giovani cantautori si esibiranno e dialogheranno di musica con Francesco Picciano e Davide Rondoni.

Altro evento alle 21, quando si va in piazza Lucio Dalla per i Poisonivies and the Steady. Alle 21.15, il Salotto del Jazz accoglie Serena Zaniboni Duo.