Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di lunedì 27 marzo 2023

Il pianista Saleem Ashkar

Bologna, 27 marzo 2023 - Ecco gli appuntamenti di questo lunedì in città.



Alle 15.30 al DAMSLab Auditorium, c’è la proiezione del film ‘Yavanika. The screen of illusion’, seguita da un talk con Priyadarsini Govind.



Alle 17 all’Istituto Storico Parri, il dibattito ‘Il concetto di giustizia durante il ventennio fascista e cosa rimane oggi’, con Virginio Merola, Giuseppe Masetti, Andrea Valentinotti.



Alle 20 al Teatro Mazzacorati, la seconda data dello spettacolo ‘La Bohème’ di Giacomo Puccini. La serata fa parte dell’undicesimo festival Teatroperando.



Alle 20.30 al Teatro Auditorium Manzoni, arriva per la prima volta in città Saleem Ashkar, il pianista israelo-palestinese, per una serata che spazia da Beethoven a Schumann.



Sempre alle 20.30, all’Oratorio di San Filippo Neri, Federica Fracassi anima la serata con il podcast live ‘Vive! Albertine’.



Alle 21, Beppe Grillo è sul palco del Teatro Duse con ‘Io sono il peggiore. Lo spettacolo delle rivelazioni’.