Bologna, cosa fare oggi in città: gli eventi del 29 maggio 2023

Bologna, 29 maggio 2023 - Ecco un ampio programma di eventi per iniziare bene la settimana.

Alle 17 alla Fondazione Barberini, nella sala Convegni, la Fondazione Gramsci organizza la diciassettesima edizione della Lezione Gramsciana, che sarà tenuta da Nadia Turbinati e la professoressa Silvana Patriarca, dedicata ad Antonio Gramsci.

Alle 18.30 all’Ordine degli Architetti, in via Saragozza 175, c’è la conferenza Beaubourg tra genesi ed eredità, in occasione della presentazione del libro Boris Hamzeian Live Center of Information. Da Pompidou a Beaubourg: 1968-1971.

Alle 19 alle Serre dei Giardini Margherita, si parla di sessualità, con il workshop ‘Gente che parla di sesso’.

Alle 21, il Teatro Duse si riempie di rock. Ospiti della serata sono gli Swans con Norman Westberg, sul palco con l’unica data italiana.

Altro appuntamento alle Serre dei Giardini Margherita, alle ore 21.30. A esibirsi è il gruppo Pipia and the Gangbang, che ipnotizzerà il pubblico con un evento musicale.