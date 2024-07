Eventi oggi a Bologna, cosa fare il 4 luglio 2024

Bologna, 4 luglio 2024 - Il fine settimana si avvicina, ma lascia ancora spazio al giovedì, che è ricco di eventi sotto le Due Torri. Vediamo cosa c’è in programma oggi a Bologna.

Alle 19.30, si va al Fienile Fluò: si apre con un djset, ma si termina con Bologna dei miei tempi, tramite la visione della produzione d’archivio di Luciano Osti. Alle 20, al Convento Santa Margherita entra la musica: in Echi Popolari si esibisce il Trio Kobalt. Alle 21.15, Stefano Massini porta un suo spettacolo al Museo per la Memoria di Ustica, che sarà aperto dalle 20 alle 23.

Alle 21.30, l’Arena Tivoli guarda Anatomia di una caduta. Sempre alle 21.30, nel Chiostro dell’Arena del Sole, c’è lo spettacolo di danza di e con Federica Tardito, dal titolo Sonja.

Alle 21.45, il cinema di piazza Maggiore propone Leviathan di Andrej Zvjagincev, che è presente all’evento. In caso di pioggia l’evento si sposta al Modernissimo. Sempre alle 21.45, il film del giorno all’Arena Puccini è L’ultima volta che siamo stati bambini. Alle 22.30, a Teatri di Vita si proietta The balcony movie, per Cuore di Polonia.