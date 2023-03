Gli eventi di giovedì 16 marzo 2023: cosa fare oggi a Bologna

'Brevi interviste con uomini schifosi' all'Arena del Sole fino al 19 marzo

Bologna, 16 marzo 2023 – Ecco alcuni degli incontri di oggi a Bologna.



Dalle 14 all'Accademia delle Belle Arti, c'è un omaggio a Tuono Pettinato, fumettista e illustratore scomparso nel 2021. L'intero pomeriggio è dedicato alla sua arte.



Alle 17 al Museo Civico Medievale, in via Manzoni 4, la presentazione del libro 'The Bologna Cope: Patronage, Iconography, History, and Conservation', opera di Michael Michael dell'Università di Glasgow, Massimo Medica, direttore dei Musei Civici d'Arte Antica, Giancarlo Benevolo, storico medievista, e la restauratrice Manuela Farinelli.



Alle 18 al Museo MAMbo, si presenta la donazione dell'artista Giovanna Ricotta, 'Non sei più tu, Azione 02', performance video documentata.



Alle 20.30 al Teatro Arena del Sole, lo spettacolo 'Brevi interviste con uomini schifosi', tratto dal testo cult di David Foster Wallace, opera del drammaturgo e regista argentino Daniel Veronese, con Lino Musella e Paolo Mazzarelli.



Alle 21, i Maneskin incendiano il palco dell'Unipol Arena con una tappa del 'Loud Kids Tour'. Domani, la band si esibirà nuovamente.



Sempre alle 21 al Teatro Dehon, va in scena 'Delitti&Tartufi', spettacolo giallo-comico in tre atti. La regia è di Marcello Gamberini.