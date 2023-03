Gli eventi di mercoledì 15 marzo 2023: ecco cosa fare oggi a Bologna

Angelo Duro

Bologna, 15 marzo 2023 – Un mercoledì pieno di incontri e attività: ecco cosa fare oggi in città.



Alle 15 al Museo di San Colombano, in via Parigi 5, c'è un pomeriggio musicale educativo 'I flauti', che ha come tema portante la storia dei flauti virtuosi nel concerto settecentesco.



Alle 17 all'Istituto Storico Parri, in via Sant'Isaia 18, la presentazione di 'Iris Versari. Una biografia partigiana', libro di Sandra Bellini. A dialogare con l'autrice, Olga Massari dell'Istituto Parri, la professoressa Roberta Mira, ed Elda Guerra dell'associazione Orlando.



Alle 18 alla Fondazione Gualandi, si può partecipare a 'Corpi come fogli', il laboratorio tra fotografia e illustrazione, a cura di Beatrice Vitali, e con le illustrazione di Manuel Baglieri. Gli artisti evocheranno una riflessione sul tema del gioco dei bambini.



Sempre alle 18 in Biblioteca Salaborsa, all'Auditorium Biagi, Giampiero Mughini presenta il suo nuovo libro 'Gli intellettuali e il caso Moro', in compagnia di Marco Marozzi.



Alle 21 al Teatro Celebrazioni, il comico Angelo Duro è sul palco con il suo nuovo spettacolo 'Sono cambiato'.



Sempre alle 21 all'Estragon Club, va in scena 'Nu Genea', progetto artistico dei musicisti e dj napoletani Massimo Di Lena e Lucio Aquilina.