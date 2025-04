Eventi oggi a Bologna: cosa fare l’8 aprile 2025

Bologna, 8 aprile 2025 - Ecco tutti gli appuntamenti della giornata in programma oggi sotto le Due Torri.

Alle 18, in Salaborsa, Augusto Barbera ed Enzo Cheli parlano del loro libro Non solo sulla carta, in dialogo con Paola Manes. Ancora alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori, Anna Folli presenta il suo libro Prendersi tutto. Io, Aristotele Onassis. Con l'autrice, Massimo Ponzellini e Grazia Verasani. Alle 19, il cinema Rialto proietta Animal di Sofia Exarchou.

Alle 20.30, all'Accademia Filarmonica arrivano i solisti dell'Orchestra Mozart del Quartetto Mirus. Alle 21, la Basilica di San Domenico ospita l'incontro Crisi climatica, ambientale e pensiero cattolico, con gli interventi di Gianluca Galletti, presidente Emil Banca e Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana.

Sempre alle 21, Giuseppe Giacobazzi torna al teatro Celebrazioni con la sua Osteria Giacobazzi. Ancora alle 21, nell'Aula Absidale di Santa Lucia va in scena Io la musica sono, opera inedita tratta dall'Orfeo di Claudio Monteverdi, con l'elaborazione musicale e la regia di Mario Tronco, in collaborazione con Maria Laura Martorana, Raffaele Schiavo e Simone Colavecchi.