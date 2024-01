Eventi a Bologna di lunedì 15 gennaio 2024

Bologna, 15 gennaio 2024 - Ecco quali sono gli eventi da non perdere a Bologna per iniziare bene la settimana.

Alle 18, in Salaborsa Gianfranco Bettin e Maurizio Dianese parlano del loro libro La tigre e i gelidi mostri. Una verità d’insieme sulle stragi politiche in Italia, in compagnia di Andrea Speranzoni. Previsti i saluti di Carlo Feltrinelli e del sindaco Matteo Lepore.

Sempre alle 18, nella Sala conferenze della Salaborsa, la terza data del gruppo di lettura Il sentiero dei libri. Cent’anni di Calvino.

Alle 18.30, la Libreria Modo Infoshop propone la presentazione di Deleuze. Filosofia di una vita di Filippo Domenicali e Paolo Vignola.

Alle 19.30, ad Angelica - Centro di ricerca musicale San Leonardo, c’è Convegno allegro ma non troppo sull’aldilà. I testi sono di Ermanno Cavazzoni, Stefano Tonietto e Alberto Piancastelli.

Alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni ospita Arcadi Volodos al pianoforte per un concerto immersivo nell’Ottocento.