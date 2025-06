Gli eventi da non perdere a Bologna lunedì 9 giugno 2025

Bologna, 9 giugno 2025 - Una nuova settimana è appena cominciata, rinnovando l'agenda degli eventi culturali sotto le Due Torri. Come ogni giorno, vi forniamo una lista approfondita di tutto ciò che si può fare a Bologna durante il corso di questa giornata.

Alle 17.30, nella Sala Stabat Mater dell'Archiginnasio, Mario Monti presenta il suo libro Demagonia. Dove porta la politica delle illusioni.

Alle 18.30, al Grand Hotel Majestic, Gabriele Canè presenta il suo libro Trolley, in dialogo con la direttrice di Qn-Carlino, La Nazione, il Giorno e Luce! Agnese Pini.

Sempre alle 18.30, al Mast Auditorium è in programma la presentazione del catalogo dell'annuale edizione di Do ut do, progetto d'arte e charity a sostegno di Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, con ospite d'onore Nino Migliori.

Alle 20.30, l'Auditorium Manzoni, nell'ambito del Bologna Festival, ospita la London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano.

Ancora alle 20.30, al teatro del Meloncello c'è lo spettacolo Dì il mio nome a ingresso gratuito. La regia e il testo sono di Mirko De Pasquale.

Alle 21.30, nel Chiostro del Complesso di Santa Cristina, si proietta il documentario Livio Garzanti. Il gran viziato. La morale nascosta di un editore formidabile, lavoro di Giacomo Gatti, che è presente insieme con Andrea Babbi.