Cosa fare a Bologna oggi: eventi di mercoledì 13 dicembre 2023

Bologna, 13 dicembre 2023 - Siamo a metà settimana e l'agenda degli appuntamenti si infittisce. Eccone alcuni.

In Salaborsa, si festeggia il ventiduesimo compleanno della biblioteca. Per l'occasione, l’artista Giulia Neri ha donato un'opera originale stampata su manifesti e segnalibri, che si possono ritirare gratuitamente all'interno, dalle 10 alle 20.

Alle 15, all'Oratorio di San Filippo Neri, Arti e performance a vent'anni dalla convenzione Unesco per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Dopo la tavola rotonda e la presentazione del dossier Convenzione ICH 2003, alle 18 è prevista la performance di teatro 'no' e canto a cuncordu sardo.

Alle 18, al Modernissimo, Serena Dandini presenta il suo libro La vendetta delle muse, con Giorgio Forni e Andrea Zalone.

Ancora libri alle 18, perché in Salaborsa Maria Paola Landini parla del suo libro Il segreto di Omicron.

Alle 18.30, all'Auditorium del Mast, si guarda Infinito. L'universo di Luigi Ghirri, di Matteo Parisini.

Alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni propone il concerto di James Conlon, per l’ultimo concerto della Stagione Sinfonica 2023 del teatro Comunale.

Alle 21, Max Gazzè porta il suo tour teatrale al Duse.

Sempre alle 21, al Teatro EuropAuditorium, la serata si accende con il canto: Gospel Night con i Dream Gospel Voices.