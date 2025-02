Eventi in piazza Maggiore: così Bologna ricorda Marino Golinelli

Bologna, 19 febbraio – Sabato 22 febbraio, dalle 11 alle 18, Fondazione Golinelli invita tutta la città a partecipare a una giornata speciale in Piazza Maggiore a Bologna, per festeggiare il suo fondatore, Marino Golinelli, filantropo, imprenditore, ricercatore e appassionato delle arti.

Il Crescentone della piazza si trasformerà in un grande punto d'incontro aperto all'intera comunità e animato da postazioni interattive progettate per coinvolgere persone di tutte le età in esperienze scientifiche e creative, promuovendo l’esplorazione e la partecipazione.

Un luogo di condivisione, scoperta e divertimento, dove il dialogo tra scienza, tecnologia e arte prenderà vita, coinvolgendo le/i partecipanti in un viaggio emozionante attraverso il sapere e l’innovazione, con diverse postazioni che animeranno la giornata.

Il labirinto

La Golinelli Digital Gallery, progetto a cura di Fondazione Golinelli che ripropone in una nuova dimensione virtuale e interattiva alcune delle opere appartenenti alla collezione privata di Marino e Paola Golinelli, presenterà LABYRINTH, la sua prima area espositiva virtuale. Si tratta di un’esperienza immersiva che fonde arte, interazione e narrazione. Il percorso si sviluppa all’interno di un labirinto dove il visitatore diventa protagonista di un viaggio simbolico di esplorazione e trasformazione in cui il confine tra realtà e immaginazione si dissolve. Adatto a ragazze e ragazzi dai 13 anni in su.

Lo specchio magico

Uno spazio intimo, uno "specchio magico", in cui le visitatrici e i visitatori interagiranno con un sistema di generazione di immagini in tempo reale usando il loro corpo e immedesimandosi nelle varie età della vita. Questa postazione sarà l'occasione di fruire in anteprima dell’exhibit "T-SIMMETRY" visitabile all'interno della nuova mostra Dall'origine al destino, in esposizione dall'8 febbraio al 30 giugno al Centro Arti e Scienze Golinelli.

Questione di chimica

Tra cambi di colore e di forma, precipitazioni, viraggi e nuvole, i partecipanti resteranno sorpresi dalle spettacolari reazioni chimiche curiose e divertenti che si verificheranno davanti ai loro occhi. Attraverso l’esperienza diretta e la meraviglia per le scoperte, si potranno comprendere alcuni dei principi base della chimica che si nascondono dietro a fenomeni apparentemente magici.

Invisibili mondi

Il microscopio è la chiave che ci apre le porte al mondo invisibile, permettendoci di esplorare ciò che è al di là della portata della vista umana. Con l'aiuto di questo strumento, grandi e piccini potranno esplorare da vicino i dettagli microscopici di alcuni organismi viventi per scoprirne strutture, dettagli e affascinanti geometrie che costituiscono le fondamenta della vita.

Che fisica!

Makey Makey è un kit che trasforma qualsiasi oggetto in grado di condurre elettricità in una tastiera del computer. Dalla pasta modellabile al proprio corpo, ciascuno potrà scoprire come le diverse proprietà dei materiali interagiscono con la corrente elettrica, creando un circuito di energia.

Punti di vista

Quali sono gli schemi che portano il nostro cervello a interpretare le immagini in modi diversi da come realmente appaiono? Un approfondimento sulle illusioni ottiche aiuterà il pubblico a guardare la realtà da diversi punti di vista creando stimoli visivi sorprendenti, al confine tra arte e scienza.

Pensare con le mani

Tra sfide stimolanti e lavoro di squadra, questa postazione offrirà l'opportunità di esplorare l'unione tra ingegno e creatività. Grandi e piccini si metteranno alla prova per trasformare idee in realtà, dando vita a soluzioni originali attraverso immaginazione e collaborazione. Un’esperienza in cui fantasia e capacità di problem solving si fondono per raggiungere obiettivi comuni.

Spazio Panini

Per bambine e bambini sarà a disposizione lo spazio pensato e allestito da Franco Cosimo Panini Editore, con animazioni ludiche e creative, libri illustrati e letture ad alta voce. Quest’anno la novità sarà il libro Missione Scienza, edito da Franco Cosimo Panini Editore con la consulenza scientifica di Fondazione Golinelli. Le colorate illustrazioni del Cavaliere Golinelli e dei suoi aiutanti, tra esperimenti scientifici e attività creative, animeranno lo spazio, offrendo un’esperienza coinvolgente e ricca di preziosi stimoli. Inoltre, durante la giornata i partecipanti potranno vivere un'esperienza unica, progettata per essere fruita su più livelli, grazie alla guida di un’applicazione digitale che permetterà di approfondire le attività delle postazioni attraverso quiz interattivi, aneddoti e curiosità.