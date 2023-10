San Petronio 2023 a Bologna: cosa fare il 4 ottobre per il patrono

Bologna, 3 ottobre 2023 - Il 4 ottobre Bologna è in festa per onorare il santo patrono della città: San Petronio. I bolognesi si riuniscono la sera davanti all’omonima basilica per assistere agli ormai tradizionali fuochi d’artificio.

Ecco però qualche spunto per trascorrere la giornata sotto le due Torri, in maniera alternativa.

I tortellini a palazzo Re Enzo

Torna il festival più goloso per i bolognesi (e non solo): a palazzo Re Enzo, dalle 11,30 alle 21,54, si svolge il Festival del tortellino 2023 Tour-tlen. Ventuno 21 chef proporranno piatti a base del piatto della tradizione cittadina, proponendo ricette che spaziano tra tradizione e innovazione. Costo di accesso 5 euro (o carnet per più assaggi). Sarà proposto anche un panino con la mortadella Felsineo e, come ormai da tradizione, sarà presente anche il Consorzio vino Colli Bolognesi con le 21 cantine socie.

La festa delle librerie indipendenti bolognesi

Dopo l’edizione del 25 aprile torna a Porta Pratello (via Pietralata 58) “Sant Jordi. Festa delle librerie indipendenti bolognesi“. Per tutta la giornata si alterneranno presentazioni di libri e degustazioni di vini indipendenti. Saranno presenti banchetti espositivi delle librerie indipendenti del territorio, bar e spazio cibo. Ingresso gratuito.

Filarmonica del teatro comunale

La Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna si esibisce con tre concerti imperdibili in un luogo unico, Palazzo Caprara Montpensier sede della Prefettura. Una visita guidata al maestoso palazzo precede ogni concerto, creando un’esperienza unica tra arte, storia e musica. Lo spettacolo inizia alle 10.15, mentre il ritrovo è 15 minuti prima dell’evento. Biglietti a 15 euro.

Una notte a teatro

Al centro della storia un attore che, per errore, rimane chiuso nel teatro, di notte, da solo. Al protagonista non resterà che addormentarsi, ma nel sonno riceverà la visita di tre fantasmi: il fantasma del passato, Eleonora Duse; presente, un giovane attore appena uscito dall’accademia; e quello del futuro, un bimbo dal sorriso luminoso. Un rassegna del Teatro Duse, via Cartoleria 42, in programma alle 17.

Il cavaliere inesistente

Per il centenario della nascita di Calvino, va in scena uno dei suoi romanzi più famosi per rendere onore alla complessità poetica e immaginifica del nostro autore. Dal nulla la favola metafisica di Calvino viene resa visuale in modo ludico. Poco a poco oggetti trasformati, ombre, canti e narrazioni danno vita ad un racconto che si ispira alla tradizione popolare dei pupi e dei cantastorie. Lo spettatore è guidato in questa scoperta attraverso suggestioni che accompagnano il recital. Sarà sul palco della Cava delle Arti Fraternal Compagnia, via Francesco Cavazzoni 2, alle 17.30.

Nakba, i nostri occhi sono i nostri nomi

Enrico Frattoli dedica uno spettacolo in musica alla Nakba palestinese. Una parola che in arabo significa “catastrofe”. Una rassegna del Teatri di Vita, via Emilia Ponente 485, in programma alle 21. Biglietti a partire da 9 euro.

Studio segreto

La mostra Studio Segreto raccoglie le opere di dieci artisti con un forte legame con il territorio, accomunati dall’essere stati insegnanti all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Artistico di Bologna ma che nei loro percorsi individuali hanno adottato diverse espressioni artistiche. Sarà a Palazzo D’Accursio, Piazza Maggiore 6, aperta dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

Profumi e balocchi

Una gita alla scoperta delle fioriture nel marmo, per i chiostri e nei Colombari della Certosa, via della Certosa 18. Ritrovo 10 minuti prima delle 15.30 all'ingresso del cimitero (cortile chiesa), prenotazione obbligatoria a comete.ass@gmail.com oppure al 339.1606349. Ingresso a 15 euro (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti alla valorizzazione della Certosa).