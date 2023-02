Eventi a Bologna, cosa fare nel weekend dell’11 e 12 febbraio 2023: 10 idee

Visite guidate anche al partico di San Luca, patrimonio Unesco

Bologna, 11 febbraio 2023 – Dalle mostre alle visite guidate alla scoperta della città, passando per qualche storico locale bolognese. Ecco i 10 eventi consigliati di questo fine settimana.

Sabato 11 febbraio

Festa di Carnevale a San Lazzaro

Ritrovo dal primo pomeriggio in Piazza Bracci dove saranno presenti giochi e giostre per bambini. Partenza sfilata alle ore 15:00 da via San Lazzaro. I carri sfileranno lungo le vie del centro accompagnati dalla Banda Musicale di San Lazzaro di Savena.

Storie nelle storia - le acque di Bologna

Alle 16 nella sala eventi di eXtraBO c’è la presentazione del libro di Mauro Tolomelli - , che traccia le origini dell’opera che ha dato a Bologna la possibilità di svilupparsi e di divenire la città che è oggi. Un vero e proprio viaggio nel tempo, che compone un ritratto delle figure che hanno da sempre abitato le sue sponde.

Giovanni Fattori a Palazzo Fava

Un percorso guidato fra circa 70 opere del pittore toscano. È la mostra "Fattori. L'umanità tradotta in pittura", in cui lo spettatore viene condotto nella produzione di Fattori attraverso i temi della guerra, i luminosi paesaggi, vividi ritratti e scene di vita agreste. Visita guidata alle 16, quota di partecipazione 25 euro.

Warmduscher al Covo Club

Il collettivo rock inglese arriva a Bologna con il nuovo lavoro, “At the Hotspot”, che è ispirato alle formazioni funk degli anni 80. Il concerto inizia alle 22. Ingresso 18 euro con tessera Hovoc.

Sanremo Special

Torna “In Nome Del Pop Italiano” con una dedicata alle hit del Festival Sanremo. Ingresso 8 euro con tessera Arcigay.

Domenica 12 febbraio

San Luca e il portico più lungo del mondo

Visita guidata, alle 10, per scoprire uno tra i luoghi più cari ai bolognesi. Biglietto intero a 13 euro.

La Certosa

Il percorso ebraico è un viaggio affascinante tra le sepolture ebraiche di epoca repubblicana conservate nel Cinerario e il vero e proprio cimitero ebraico istituito nel XIX secolo e che conserva lapidi di professori, mercanti e illustri ebrei che sono vissuti a Bologna. Biglietto intero a 13 euro.

Le pupille

Al cinema Lumière, alle 18, 15, arriva il cortometraggio di Alba Rohrwacher candidato all’Oscar è girato nelle nostre terre. "Un film sui desideri puri e su quelli interessati - spiega la regista - sulla libertà e sulla devozione, sull'anarchia che all'interno del rigido collegio può fiorire nella mente di ognuno”. Biglietto intero 7 euro

Sciuscià

Alle 20, sempre al cinema Lumière l’appuntamento è con il classico restaurato dalla Cineteca di Bologna di Vittorio De Sica. Biglietto intero 7 euro.

Giulio di Nola Quintet “Una domenica bestiale”

Musica dal vivo al Bravo Caffè alle 21,30 con Giulio di Nola. Come sempre, concerto jazz e cena o drink per godersi la serata al meglio.