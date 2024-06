Eventi del weekend a Bologna: cosa fare il 14, 15 e 16 giugno 2024

Bologna, 14 giugno 2024 - Un weekend pieno di appuntamenti è appena iniziato, ed ecco, come ogni settimana, la nostra guida agli eventi che ci sono in programma per passare al meglio questi tre giorni d'estate.

Venerdì 14 giugno

Parte oggi, nel giardino di via Filippo Re, la tredicesima edizione del BOtanique, che durerà fino al 20 luglio. Apre la rassegna musicale il gruppo Nobraino, veri e propri "animali da palcoscenico" proprio come il nome del loro ultimo album. Gli artisti sono attesi alle 21. Dalle 18, spazio alla musica alle Caserme Rosse per la seconda giornata di Oltre Festival. Sul palco si alternano Massimo Pericolo, Ex-Otago, Eugenio in Via di Gioia, Milanosport, Angelice e Rrai del tacco. Un nuovo inizio sempre oggi attende le Due Torri. Parte Vista Paradox prospettive culturali con un nuovo allestimento delle prime due parti de La montagna incantata, rappresentate a serate alterne e ripensate appositamente per gli spazi straordinari del Rizzoli. Archiviozeta ha deciso di inaugurare la sua nuova residenza artistica con la messa in scena del capolavoro di Thomas Mann. Alle 20.30, all'Auditorium Manzoni c'è l'Orchestra Mozart, guidata da Daniele Gatti. Alle 21, il DiMondi in piazza Lucio Dalla accoglie gli Zar Electrick. Sempre alle 21, alle Serre dei Giardini Margherita, Space Diffusion, spettacolo multimediale con musica dal vivo, visual generativi e clip audiovisive. Partecipano i due polistrumentisti, Danilo Gallo e Gioele Pagliaccia, in un futuristico flusso cinematico di immagini e dialoghi pilotato da Gigi Funcis. Alle 21.15, Lorenzo Campani & Marco Dirani Trio animano il Salotto del Jazz di via Mascarella. Alle 21.45, all'Arena Puccini si guarda Past lives di Celine Song.

Sabato 15 giugno

Alle 11, palazzo d'Accursio inaugura la mostra fotografica Verso il futuro - Ristrutturazione del teatro comunale di Bologna (1a parte). Scatti di Ivano Adversi e Gabriele Fiolo. Alle 18, alle Serre dei Giardini Margherita è in programma Mint Sound. Gli ospiti sono Vibe di Red Chocolate & Thomas Les Vaches. Alle 18.30, al Duse va in scena Our Time, spettacolo gratuito in occasione dei 30 anni della Bernstein School of Musical Theater di Bologna. Alle 20.30, l'Auditorium del Mast proietta Roma di Federico Fellini. Alle 21, al Fondo Comini si esibiscono gli Erin Collective presentano il nuovo disco Alternative Positive.

Domenica 16 giugno

Giornata dedicata alla musica al Parco della Montagnola. Partenza alle 11.30 con Haruo Kawakami e Matilde Bianchi in concerto. Dalle 18.30 alle 20, invece, c'è Musica e danze dell’altro mondo. Alle 21 in concerto ci sono Gianluca Carta, Costantino Lai, e Michele Deiana. Dalle 16 alle 23, in programma Borghi in festa a Monte Donato, tra stand, libri e spettacoli anche adatti ai più piccoli. Alle 16.30, DumBO ospita Burattini a Bologna con un pomeriggio di laboratori e poi segue uno spettacolo alle 18. Alle 21, in Porta Pratello va in scena Patrizio Agostini Show. Alle 21.45, all'Arena Puccini, la proiezione di Palazzina Laf di Michele Riondino.