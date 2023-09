Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 15, 16 e 17 settembre 2023

Bologna, 15 settembre 2023 - Tornano a Bologna le matineé di musica classica la domenica al parco, ma anche la musica techno, il funk, il cantautorato. Immancabili le feste a base di sangrìa e di birra.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo fine settimana.

Venerdì 15 settembre

Flush Festival

Dal 15 al 17 settembre: Flush festival editoria femminista 2023. Tre giornate al Centro delle Donne di Bologna, presso il Chiostro Santa Cristina per scoprire le produzioni editoriali - cartacee e native digitali - del femminismo contemporaneo. Non mancheranno le visite guidate nell’Archivio di storia delle donne e nella Biblioteca italiana delle donne, una collezione unica in Italia, che ammonta oggi a più di 40.000 documenti fra libri, riviste e materiali multimediali. Ingressi gratuiti.

Tropea

Direttamente dal palco di XFactor, i Tropea viaggeranno su un autostrada di pop italiano vecchia scuola, tra chitarre beat, atmosfere anni Sessanta e un tocco di bedroom pop del Ventunesimo Secolo. Il concerto sarà al Parco della Montagnola alle 21, ingresso gratuito.

Voci dal mondo

Il musicista e compositore Valentino Corvino, porta nel Foyer Rossini cinque concerti dedicati al potere della voce nella musica popolare, che faranno viaggiare tra diverse tradizioni musicali con cinque artisti ed ensemble affermati a livello europeo. Venerdì 14 settembre si esibirà Rubén Peloni Trio con “La historia del Tango”. L'evento inizia alle 19 ed è gratuito.

Kolosso

"Kolosso è una bestia policefala proveniente dalle viscere dell'underground bolognese. Insaziabile, si nutre della linfa bastarda del jazz dissacrandolo a suon di 808, sfugge alle regole di mercato e percuote lo status quo con il suo mix di trap, soul e drill". Uno spettacolo al Parco della Montagnola, via Irnerio 2, in programma alle 21. Ingresso gratuito.

Capelli

Al Centro Sociale della Pace, via del Pratello 53, lo spettacolo di e con Luisa Casasanta. Il mito di Medusa, l'esperienza rivoluzionaria delle Donne Curde del PKK, la Meretrice di Babilonia e la Susan Sarandon di Thelma & Louise si incontrano in un monologo polifonico dai linguaggi scenici molteplici, gonfio di rabbia, rivestito di ironia, consacrato alla musica. Lo spettacolo inizia alle 21, ingresso gratuito a offerta libera.

Sabato 16 settembre

Tonino Carotone

"È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità a momenti. E futuro incerto". Tonino Carotone sarà sul palco del Dumbo (via Casarini 19) in occasione del suo Etiliko Romantico Tour. Il tour prende il nome dall’ultimo lavoro discografico dell’artista, sempre lontano dalle mode, ancorato alla sua anima spagnola, ma basca di adozione. Un album ricco di collaborazioni importanti, da Gino Paoli a numerosi artisti italiani e internazionali. Inizio evento alle 21, il costo del biglietto è di 11.90 euro.

10 anni di Zapap

Per gli amanti della birra, Zapap festeggia i suoi 10 anni di attività alle Serre dei Giardini Margherita (via Castiglione 134). Alle 21 live dei Ponzio Pilates, gruppo di techno orgiastica e sperimentale, che mescola ritmi incalzanti, melodie orecchiabili, testi ironici e provocatori. I Ponzio Pilates presenteranno il loro ultimo album, "La vita è bella", uscito nel 2022 per l’etichetta indipendente Sigaretten. A seguire, dj set di DJ Morra, dj e produttore torinese che esplora le sonorità della deep house, del jazz, dell’elettronica e della musica retro. Ingresso gratuito. Auroro Borealo

Pseudonimo di Francesco Roggero, l'artista presenterà il primo album pensato per TikTok, nonché suo primo disco di amore. Uno spettacolo del Puntelungo Summer Fest, ai Giardini di Pontelungo, in programma alle 18, ingresso gratuito.

House Party allo Sghetto Una nuova stagione di concerti, jam session ed eventi musicali con un house party da ricordare: funk, house, elettronica, soul e altre primizie musicali su vinile. Riapre lo Sghetto, il club di via Zago 16. L'evento inizia alle 23, ingresso a 3 euro con tessera Arci.

Domenica 17 settembre

La Classica Giovane e Noche Flamenca

Tornano le matineé nel Parco della Montagnola, presso il chioschetto di Frida nel Parco. Si inizia alle 11.30 con la Classica Giovane e si termina a suon di Flamenco, fino a notte tarda. Una giornata a base di sangria, tapas e tanti ospiti per una festa flamenca da non dimenticare. Ingresso gratuito.