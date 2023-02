Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 17, 18 e 19 febbraio 2023

Gli eventi del weekend a Bologna

Bologna, 16 febbraio 2023 - Bando alla scaramanzia. Anche questo fine settimana, a partire da venerdì 17, Bologna offre svariate occasioni di divertimento, per tutti i gusti e tutte le età. E a pochi giorni da martedì grasso, si festeggia il Carnevale 2023.

Ecco 10 eventi sotto le due Torri da non perdere.

Venerdì 17

Jennifer Gentle

Una bizzarra band italiana, un po' groove, un po' rock e un po' pop. Ma nessuno è profeta in patria: i Jennifer Gentle sono uno dei gruppi indie più di successo all'estero. Questo venerdì, però, si esibiranno su un palco italiano, l'occasione giusta per scoprirli anche nel Belpaese. Un evento firmato Covo Club, viale Zagabria 1, alle 22. Ingresso a 10 euro con tessera Hovoc.

Carnival Trash Party

Gli ospiti d'eccezione del Dumbo (via Casarini 19) saranno i Datura, bolognesi doc e divulgatori di musica anni '90, accompagnati da Dj Duma. Il tutto sarà condito con premi per le migliori maschere, un mago pazzoide e lo show itinerante di Vibrella Sound. L'evento inizia alle 22, ingresso a 11.90 euro.

Dj Gruff, Dj Fakser e Dj Drugo

Tre dj per tre atti di musica, 100% hip hop. E sullo sfondo ci sarà la creatività di Alice Pasquini. Questo il programma al Locomotiv Club, via Serlio 25, alle 22. Ingresso a 10 euro con tessera Aics.

Giorgina Pi: Pilade

L'artista e attivista Giorgina Pi si confronta insieme al collettivo Bluemotion con la figura di Pilade, a partire dalla tragedia di Pier Paolo Pasolini. Nella visione di Bluemotion, Argo è un luogo disperso dove i personaggi, sempre in scena, si ritrovano dopo un rave poco prima degli anni Duemila. Sperimentano la fine di un’era. Lo spettacolo andrà in scena all'Arena del Sole, via Indipendenza 44, alle 20.30. Biglietti a partire da 8.50 euro.

Sabato 18 febbraio

Skiantos

In Piazza Lucio Dalla si festeggia il Carnevale con la storica band bolognese che porta avanti il verbo di Freak Antoni. L'appuntamento è alle 18, ingresso gratuito.

We Love 2000

Una festa per millennials nostalgici, con brani che vanno dal 2000 al 2010. "We Love 2000" dell'Estragon (via Stalingrado 83) è una certezza, ma sabato 18 sarà in versione 'Carnevale'. Ingresso a 12 euro più diritti di prevendita, a partire dalle 23.

Campionato Italiano di Beatbox

Il Mercato Sonato (via Tartini 3) ospita il Campionato Italiano di Beatbox. A seguire si esibirà Kaos, pietra miliare dell'hip hop italiano, accompagnato da Dj Craim, per presentare l'album "Chiodi". Ingresso a 13 euro più Tessera Arci.

Surrealismo Capitalista

Uno spettacolo proposto dal collettivo Baladam B Side per illuminare il pubblico sui processi più pervasivi e oscuri del capitalismo degli anni Duemila. Un tema serio e travolgente, ma affrontato in modo beffardo e scanzonato. Andrà in scena al Teatri di Vita, via Emilia Ponente 485, alle 20. Biglietti a partire da 9 euro.

Domenica 19 febbraio

L'Ascolto Sottile

Una sessione di hatha yoga associata a un ascolto profondo vocale o musicale. Domenica 19 febbraio ci sarà il primo di un ciclo di 5 appuntamenti dedicati a questo tipo di yoga, condotti dall'insegnante Antonella Barberio. Una proposta sperimentale che mette al centro i partecipanti per sviluppare e affinare la propria qualità di visione e di ascolto. L'appuntamento è all'Atelier Sì, via San Vitale 69, alle 18. Per partecipare è necessario versare una quota di 15 euro.

Festa di Carnevale 2023

In Piazza Lucio Dalla, dalle 16 si chiude l'inverno di DiMondi con la Festa di Carnevale 2023. Nel programma, l'animazione di FantaTeatro per ballare tutti insieme, a seguire la parata delle maschere insieme a Vittorio Zanella che in conclusione intratterrà i presenti con il suo spettacolo di burattini "Il Manifesto dei Burattini". Evento gratuito.