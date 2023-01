Eventi Bologna: 10 consigli su cosa fare nel weekend del 20, 21 e 22 gennaio 2023

Robbie Williams: in concerto a Bologna

Bologna, 20 gennaio 2023 - Cadono sulle due Torri i primi fiocchi di neve del 2023 e gli studenti sono rintanati in casa per la sessione invernale. Ma nonostante il freddo e la stanchezza, Bologna non si ferma mai. Continuano gli eventi al chiuso tra musica dal vivo, con nomi d'eccezione come quello di Robbie Williams, e spettacoli teatrali con fuoriclasse, come Stefano Massini. Immancabili i dj set per il divertimento notturno dei più giovani e qualche mostra gratuita.

Ecco i 10 eventi consigliati di questo fine settimana.

Venerdì 20 gennaio

Populous

Il producer salentino che ha affiancato la cantante Emmanuelle torna ad esibirsi in un club bolognese: questa volta sarà al Locomotiv Club (via Serlio 25). La serata inizia a mezzanotte, ingresso a 12 euro più tessera Aics.

Fuck Pop Fuck Bo

Passi il francesismo (anche se in inglese). Al Dumbo (via Casarini 19) torna Fuck Pop, il collettivo composto da una ventina di rapper e produttori nato nella primavera del 2022. Un gruppo che è riuscito a creare un brano unendo la creatività di 80 persone. Dal singolo si è poi passati all'ep, e il progetto è risultato un successo musicale e umano. L'evento inizia alle 22, ingresso gratuito.

Clavdio

Al secolo Claudio Rossetti, Clavdio è un cantautore e musicista romano. Il suo retaggio musicale è il punk e il post progressive, ma la sua carriera ha spiccato il volo con l'uscita dei due singoli "Ricordi" e "Nacchere" nel 2019 e il singolo "Cuore", entrato in rotazione nelle radio italiane. Il brano "Freccia", invece, uscito lo scorso 2 dicembre, ha segnato il ritorno in scena del cantautore e ha anticipato l'uscita del nuovo ep. Clavdio, venerdì 20 gennaio, sarà sul palco del Covo Club (viale Zagabria 1), alle 22. Ingresso a 12 euro più tessera Hovoc.

L'interpretazione dei sogni

C'è chi non ricorda i sogni, chi invece la mattina si sveglia chiedendosi quale sia il significato delle proprie visioni notturne. Perché sogniamo? Quali sono i significati nascosti di questo linguaggio imperscrutabile? La ricerca sui sogni di Sigmund Freud tenta una risposta attraverso l’analisi di numerosi casi clinici, a volte drammatici, a volte perfino buffi e occasionali, ognuno capace di rivelarci qualcosa sulle leggi misteriose e splendide che sovrintendono alle nostre messinscene notturne. Stefano Massini riprende in mano il suo decennale lavoro su “L’interpretazione dei sogni” di Freud, a cui l’autore ha dedicato anche un romanzo di successo. La versione teatrale sarà in scena a Bologna al Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, alle 21. Biglietti a partire da 22 euro.

Sabato 21 gennaio

Robbie Williams tour

Il cantautore inglese, ex membro dei Take That, sarà all'Unipol Arena (via Gino Cervi 2, Casalecchio di Reno). A Bologna ci saranno le uniche due date italiane del tour che celebra i 25 anni di carriera solista di Robbie Williams. Evento sold out.

Santi Francesi

I vincitori di X Factor 2022 (il cui cantante Alessandro De Santis è stato paparazzato il compagnia dell’attrice bolognese Matilda De Angelis) sono ora in tour nei locali di tutta Italia. Sabato 21, saranno all'Estragon Club, via Stalingrado 83, alle 21 (apertura porte alle 19). Evento sold out.

Kindergarten

In consolle Claudio Prc, proprietario dell'etichetta 012, con cui ci si immergerà in una techno profonda e ipnotica. Accanto a lui l'eclettica artista Leena e il dj set di Marco Maldarella. Una serata firmata Kindergarten, via Calzoni 6, alle 23. Ingresso a 10 euro più diritti di prevendita.

Nebojša Despotovic: Another Race of Vibration

La galleria in via Azzo Gardino 14 ospita la prima personale dell'artista serbo Nebojša Despotovic. Nato a Belgrado, classe '82, Despotovic presenta per l’occasione una selezione di opere appartenenti al gruppo "La famosa serie di Fioi" prodotto nel 2022. Si tratta di ritratti che l'artista ha fatto ad amici e colleghi artisti della sua cerchia, con un evidente approfondimento psicologico dei soggetti rappresentati. Ingresso gratuito. Apertura dalle 16 alle 20.

Domenica 22 gennaio

Pretty Woman

Al posto di Julia Roberts, Beatrice Boldaccini e Thomas Santu sostituisce Richard Gere. Il cult anni ‘90 di Garry Marshall, che ha fatto vincere alla Roberts i Golden Globe come migliore attrice, diventa spettacolo teatrale grazie alla produzione di Matteo Forte e Dan Hinde. Una rassegna del Teatro EuroAuditorium (piazza Costituzione 4), in programma alle 16.30. Biglietti a partire da 33 euro.

David Lynch, The Wonderful Wizard

La Cineteca di Bologna omaggia il regista visionario David Lynch con la rassegna "David Lynch, The Wonderful Wizard" che dal 14 al 25 gennaio mette insieme tutti i suoi capolavori, da "Eraserhead" a "Inland Empire", passando per il documentario "Lynch Oz". Un cartellone che nasce in occasione del restauro di "Lost Highway, Strade Perdute", che dal 16 gennaio è disponibile in 4K in tutta Italia. Qui il programma completo.