Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 24, 25 e 26 marzo 2023

Questo weekend i mercatini curati da Vintage Trip

Bologna, 24 marzo 2023 - Tornano i mercatini vintage nei parchi di Bologna, insieme a svariati concerti e un festival tutto dedicato al mondo delle drag queen. Ma per allietare il weekend bolognese ci sono anche mostre d'eccezione e spettacoli teatrali.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo fine settimana.

Venerdì 24 marzo

Coma Cose

I due promessi sposi dell'indie italiano (California e Fausto Lama) faranno tappa a Bologna per presentare il loro ultimo album: "Un meraviglioso modo di incontrarsi". "Un disco che per noi va oltre la musica, è un diario, uno specchio, una valigia, una lettera mai finita". I Coma Cose si esibiranno all'Estragon (via Stalingrado 83), alle 21. Ingresso a 23 euro più diritti di prevendita.

Montagnola Republic Market

Il Parco della Montagnola (via Irnerio 2 e 3) ospiterà una tre giorni all'insegna della musica e del vintage, per dare il benvenuto alla primavera. I mercatini sono curati da Vintage Trip, e sarà possibile mangiare e bere presso i food truck. Gli eventi copriranno tutta la giornata, dalle 11 alle 22, musica a partire dalle 17.30. Ingresso gratuito.

Flexin con Nerissima Serpe

Venerdì 24 marzo Flexin, l'evento firmato Dumbo (via Casarini 19), ospiterà il live di Nerissima Serpe, il giovane rapper del Pavese che in pochi mesi si è ritagliato un ruolo da protagonista nella scena hip hop italiana. L'evento inizia alle 22, ingresso a 10 euro più diritti di prevendita.

Funkindustry

I Funkindustry traggono la loro energia dal mix e dalla varietà della musica afroamericana, combinando con gusto gli espedienti grezzi del Funk con le melodie morbide dell'R'n'B e la sensualità della musica Acid Jazz. Il 24 marzo saranno al Mercato Sonato, via Tartini 3, alle 22. Ingresso a 10 euro più tessera Arci.

Sabato 25 marzo

Zero a Zero

Renato Zero fa tappa all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (via GIno Cervi 2), con il suo ultimo tour "Zero a Zero", per due date: il 25 e il 26 marzo. L'evento inizia alle 21, biglietti a partire da 47 euro.

Ketama 126

Il rapper e produttore romano Ketama 126 (al secolo Piero Baldini) torna live per un tour club primaverile. Il 25 marzo sarà a Locomotiv Club (via Serlio 25) alle 21.30. Ingresso a 20 euro più diritti di prevendita e tessera Aics.

Drag and Friends

Oltre 100 Drag Queen provenienti da tutta Italia si ritroveranno sabato 25 e domenica 26 marzo negli spazi dell’Ex Bocciofila Pontelungo (via Agucchi 121) per il primo festival nazionale delle Drag Queen: Drag and Friends. Due giorni ricchi di spettacoli, dibattiti, stand espositivi, food, talk, presentazioni, dj-set, casting, premiazioni, concorsi e tante queen. La madrina della manifestazione sarà Vanessa Van Cartier. Biglietti a partire da 20 euro.

L'attesa

Michela Cescon torna alla regia affidando il celebre testo di Remo Binosi a due interpreti molto amate dal pubblico, Anna Foglietta e Paola Minaccioni, per la prima volta insieme sulla scena. Recluse nella stessa stanza a scontare la vergogna di una gravidanza inaspettata, una serva e una nobildonna si scopriranno più simili che mai. Una rassegna del Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44. Lo spettacolo inizia alle 19, biglietti a partire da 8.50 euro.

Ricardo Villalobos

Un nome che per gli amanti della techno basta ad alzare le aspettative. I dj set di Villalobos sono un'esperienza da vivere con trasporto totale. Sabato 25 marzo sarà ospite al Link (via Fantoni 21), a tarda notte. Ingresso a 28 euro più diritti di prevendita e tessera aics.

Domenica 26 marzo

Warhol Haring Basquiat

Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 18, biglietti a 14.70 euro acquistabili online.