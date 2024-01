Eventi Bologna, i consigli su cosa fare nel weekend del 26, 27 e 28 gennaio 2024

Bologna, 26 gennaio 2024 - Un weekend di techno, elettronica, ma anche rock e punk. Immancabile la rassegna teatrale con spettacoli da non perdere. Ecco gli eventi consigliati questo weekend a Bologna.

Venerdì 26 gennaio

Berlin Invasion Berlino invade Bologna, con la musica del Tank Serbatoio Culturale, via Emilio Zago 14. Berlin Invasion è il risultato dell’esperienza di tre artisti dall’indole nomade che hanno attraversato l’Europa e vissuto la scena rave degli anni 2000. In consolle Konik Polny, Groove Daniel, Axel, Kuzam, Hoffman. La serata ha un costo di 10 euro e inizia alle 23. La Stupidera Auroro Borealo in consolle presenta una selezione incredibile di hit anni 90-2000. Questo l’evento del Locomotiv, in via Serlio 25. Ingresso a 10 euro con tessera aics, a partire da mezzanotte. Storia di una capinera La vicenda si concentra su un unico nucleo narrativo: la storia della povera Maria, raccontata attraverso le lettere che scrive a una compagna di convento (Marianna). Il cambiamento interiore di Maria nasce da una sua provvisoria liberazione, dal contatto con la natura, dal suo ritrovarsi con la famiglia nelle terre di Monte Ilice mentre a Catania infuria il contagio del colera. Una rassegna del Teatro Duse, in via Cartoleria 42. Sarà sul palco alle 21, biglietti a partire da 19.45 euro. Sabbia e deFe I Sabbia nascono a Biella nel 2015 dalla volontà del chitarrista Gabriele Serafini di mettere in piedi un progetto di musica strumentale che seguisse le orme delle Desert Session capitanate da Josh Homme. Questo venerdì si esibiranno al Centro Sociale Saffi, in via Ludovico Berti 2. Saranno al Centro Sociale Saffi, in via Ludovico Berti 22. Ingresso a 10 euro più tessera. Sara Antimi Sara Antimi sarà ospite al Parsec, in via del Porto 48, con la personale Lost soul. Antimi porta in scena la sua attrazione verso un altrove che si può ricondurre ai luna park o ai parchi divertimenti, non-luoghi disorientanti, gonfi e luccicanti, fatti di colori sgargianti e scritte al neon, intermezzo tra sogno e realtà. Gli spazi sono aperti dalle 16 alle 21. Ingresso gratuito.

Sabato 27 gennaio

Cemento Armato Serata a tutta techno con Ocd e Jon Head. Questo l’evento firmato Tank Serbatoio culturale (via Emilio Zago 14), in programma alle 23. Ingresso a 10 euro con tessera aics. No Diggity Il party rigorosamente in vinile ideato da DJ Cenz e Bargeman AKA B47, esperti e collezionisti di Black Music. Serata dedicata agli anni 90. L’appuntamento è al Granata, di via San Rocco 16, in programma alle 22. Ingresso a offerta libera con tessera aics. CUT La storica band emiliana tra garage e post-punk presenta l’ultimo “Dead City Night”. In apertura i The Procastinators. Una serata dello Sghetto Club, in programma alle 22. Ingresso a 7 euro con tessera aics. Gorilla Project Birthdays Al Link di via Fantoni 21, la festa di compleanno dei 5 anni della crew. Ingresso a 11,45 euro con tessera aics.

Domenica 28 gennaio

Il Capitale Una compagnia di teatro decide di mettere in scena ‘Il Capitale’ di Karl Marx. Lo decide perché, dopo la fine del primo lockdown, sente forte la necessità di mettersi in ascolto di chi, nella fase immediatamente successiva, avrebbe perso il posto di lavoro. Nicola ed Enrico decidono così di girare l’Italia alla ricerca di quei luoghi in cui le pagine di Marx diventano persone, luoghi, accadimenti. Parlano con braccianti agricoli sikh, lavoratori della logistica, sindacalisti di base. Una rassegna del Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, in programma alle 21.30.