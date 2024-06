Weekend a Bologna: cosa fare il 28, 29 e il 30 giugno in città

Bologna, 28 giugno 2024 - L’ultimo weekend di giugno porta con sé una ventata di appuntamenti ed eventi da non perdere a Bologna. Ecco la nostra guida per passare al meglio questo fine settimana.

Venerdì 28 giugno

Dalle 18.30, a San Michele in Bosco, Fondazione e Istituto Rizzoli celebrano l’anniversario con uno spettacolo di Archivio Zeta.

Alle 20.30, Immanuel Casto è alle Caserme Rosse per BOnsai.

Alle 21, per San Francesco Estate, prevista la performance di Radio Ritmo e dell’Orchestra del Baraccano. L’evento è in piazza San Francesco.

Alle 21.45, l’Arena Puccini si guarda La zona d’interesse di Jonathan Glazer. Sempre alle 21.45, in piazza Maggiore al Cinema Ritrovato si proietta I sette samurai di Akira Kurosawa, con l’introduzione di Shion Komatsu.

Alle 22.30, a Teatri di Vita, in programma la proiezione di Torri, checche e tortellini di Andrea Adriatico.

Sabato 29 giugno

Riparte Battiferro finché caldo. Alle 21 si apre la serata inaugurale tra musica, ospiti e spettacoli. Sempre alle 21, musica alle Serre dei Giardini Margherita, con l’esibizione di Stefano Cortese e Guglielmo Panozzi live.

Altro evento alle 21, quando la voce di Paolo Nori e il violoncello di Enrico Bronzi si uniscono per In piena facoltà e in pieno ferragosto. Alle 21.30, il palco delle Caserme Rosse per il Sequoie è tutto di Elio e le storie tese.

Alle 21.45, all’Arena Puccini si proietta C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

Sempre alle 21.45, il Cinema Ritrovato in piazza Maggiore propone Les parapluies de Cherbourg.

Domenica 30 giugno

Alle 21, primo evento di We Reading x Bologna Estate, in piazza San Francesco. Sul palco è atteso Valerio Nicolosi con Palestina - Terra, pietre e ulivi.

Alle 21.15, all’Arena Orfeonica arrivano i Clac! con musica jazz.

Alle 21.45, al Cinema Ritrovato in piazza Maggiore, il film Babylon di Damien Chazelle. Sempre alle 21.45, lo schermo dell’Arena Puccini si accende per Cattiverie a domicilio.