Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 3, 4 e 5 marzo 2023

Il cantautore Cosmo in concerto al Locomotiv

Bologna, 3 marzo 2023 - Nel primo weekend di marzo l'atmosfera si inizia già a scaldare con concerti di cumbia, jazz afrobeat e il cantautorato del Duo Bucolico. Al Locomotiv torna Cosmo con il suo collettivo di dj e il Teatro Comunale di Bologna omaggia Lucio Dalla.

Ecco i 10 appuntamenti da non perdere sotto le due Torri questo fine settimana.

Venerdì 3 marzo

Rumba De Bodas

I Rumba de Bodas sono una formazione jazz afrobeat di Bologna attiva da 15 anni e che conta presenze al Montreaux Jazz Festival, al Boomtown Fair, al Fusion Festival, all'Edinburgh Jazz Festival, al Cous Cous Festival e alla Seoul Music Week. D'estate fanno saltare il pubblico nei parchi bolognesi: quando suonano è impossibile rimanere fermi. Venerdì 3 marzo presenteranno all'Estragon (via Stalingrado 83) il loro nuovo album "Yen Ko". Le porte apriranno alle 21, ingresso gratuito.

Ivreatronic

Il collettivo di dj nato anche grazie al produttore di Ivrea (per l'appunto) Cosmo suonerà al Locomotiv (via Serlio 25). Una notte all'insegna dell'elettronica avvolgente. Ingresso dalle 22, evento sold out.

Banadisa

La cumbia elettronica incontra le rive del fiume Po. Il musicista Banadisa dà vita a una sperimentazione sonora che fonde ritmi e atmosfere del Sud America con la matrice cantautorale italiana. Un evento del Mercato Sonato (via Tartini 3), in programma alle 22. Ingresso a 5 euro più tessera Arci.

Emil Moonstone and The Anomalies

Emil Moonstone è un cantante e compositore italiano. Dopo trent’anni di musica nella scena dark e punk bolognese, dai South Breed Out, band noise formata nel 1992, ai Two Moons, band con la quale tuttora è in piena attività con un EP e quattro album all’attivo, nel 2018 Moonstone decide di realizzare un album interamente scritto e suonato da solo. Nasce così “Disappointed”, e per portarlo sui palchi il compositore decide di unire il gruppo The Anomalies. A Bologna si esibiranno al Covo Club (viale Zagabria 1), alle 22. Ingresso a 8 euro più tessera Hovoc.

Sabato 3 marzo

"Tutta la vita" Lucio Dalla

Il concerto di quest’anno è un omaggio di Fonoprint e del Teatro Comunale di Bologna all’importanza che Lucio Dalla ha avuto nella musica e nell’arte in generale ma nello specifico a Bologna, città dove ha ispirato e guidato decine di artisti sia attraverso le sue canzoni che attraverso la sua instancabile curiosità. Gli interpreti di questo concerto, oltre all’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, saranno volutamente giovani artisti di grande qualità provenienti dalla canzone d’autore e dalla lirica accompagnati dal Coro Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna. Una prima assoluta del Teatro Auditorium Manzoni, via De Monari 1. L'evento inizia alle 20.30, biglietti a partire da 10,60 euro.

Emma Dante: Il tango delle capinere

La danza della vita di due innamorati che ripercorrono a ritroso la loro storia, interpretati da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco. Una rassegna del Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, in programma alle 19. Biglietti a partire da 7.50 euro.

Elio Germano e Teho Teardo

Elio Germano, le musiche di Teho Teardo e il 33esimo canto del Paradiso di Dante. Una rassegna per chi è nato a pane e post punk, in scena al Teatro Duse (via Cartoleria 42), alle 21. Biglietti a partire da 21 euro.

Lady Blackbird

Lady Blackbird "è l'anima antica del nuovo soul jazz". Ha debuttato nel 2021 con l'album "Black Acid Soul", forte di una voce graffiante e penetrante. Sabato 4 marzo sarà al Locomotiv Club (via Serlio 25), alle 22.30. Ingresso a 22 euro più tessera Aics.

Duo Bucolico

Il cantautorato illogico e d'avanguardia di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli. L'iconico duo sarà al Mercato Sonato, via Tartini 3, alle 22. Ingresso a 8 euro con tessera Arci.

Domenica 5 marzo

Suzy Lee: Alice in Wonderland

Un’installazione che riproduce il teatro realizzato da Suzy Lee per il suo primo libro "Alice in Wonderland" pubblicato in Italia da Corraini (2002). La mostra comprende anche alcuni disegni originali legati al primo progetto di Suzy Lee, che mostrano come "Alice in Wonderland" abbia in sé già i semi della ricerca e delle riflessioni che hanno poi dato vita alla Trilogia del limite. La mostra si trova negli spazi del Mambo (via Don Minzoni 14), ed è aperta dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito.