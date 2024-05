Bologna, eventi del weekend 31 maggio, 1 e 2 giugno 2024

Bologna, 31 maggio 2024 - Oggi abbandoniamo il mese di maggio con grande aspettativa per l’estate che sta per arrivare. Ed ecco allora un ricco programma di eventi, da scoprire e seguire, a Bologna per questo weekend.

Venerdì 31 maggio 2024 Alle 16, il Modernissimo propone la proiezione di Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola. Ne parla Veronica Ceruti. Alle 20, il Giardino del Guasto accoglie il collettivo musicale Venus Ship in concerto. Alle 21, Suoni DiMondi in piazza Lucio Dalla ospita Tonino Carotone. Alle 22, al Dumbo arriva per un’unica data italiana Dj Premier, per una serata a suon di hip-hop. Alle 22, ultima serata al Bravo Caffè con gli Ev and The Gardenhouse.

Sabato 1 giugno Alle 14, visita guidata dal titolo Tutte le donne della Certosa, proprio al cimitero della Certosa. Dalle 16, festa al Link per i suoi trent’anni. Una giornata in compagnia di musica con diversi dj set che andranno avanti fino alle 6 del mattino. Alle 18.30, ai Giardini Margherita è atteso il Pippi Dimonte Quartet che presenta il suo nuovo album. A seguire, dalle 20, il dj set a cura di RoBeMISte. Dalle 19 alle 22, il MAMbo apre le sue porte per la performance di Mike dell’artista canadese Dana Michel. Alle 20, Nino Scaffidi è alla Casa del Custode nel parco di Villa Ghigi. Alle 20.30, all’Auditorium del Mast si guarda il documentario di Nicholas De Pencier, Black Code. Alle 21, Luca Barbareschi presenta al cinema Odeon il film The Penitent.

Domenica 2 giugno Giornata dedicata alla festa della Repubblica, negli spazi interni ed esterni di Teatri di Vita. Tantissimi gli eventi che si susseguono per l’ottava edizione di resiDANZE di primavera. Tra queste la cena con Cucine Popolari. Dalle 17 alle 20, ultima occasione per seguire Mike, al MAMbo, di Dana Michel. Alle 20.45, l’Unipol Arena si infiamma per i Nickelback, che tornano in Italia con il loro Get Rollin’ World Tour. Alle 21.15, torna l’Arena Orfeonica ( via Broccaindosso 50) con Open Quartet. Alle 21.30, Mirco Menna è in concerto con Rinato Carosello al parco della Montagnola.