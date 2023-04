Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 7, 8 e 9 aprile 2023

Bologna, 7 aprile 2023 - Sotto le due Torri non ci si annoia mai, neanche nel weekend di Pasqua, quando tutti fuggono dalla città. Ecco gli eventi da non perdere per chi resta in Bologna nel fine settimana.

Venerdì 6 aprile

Valery Sokolov con Oksana Lyniv

È stato definito dalla BBC “Una coinvolgente combinazione di seta e acciaio” e nel 2005, a soli diciannove anni, ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale George Enescu di Bucarest. È il violinista ucraino trentaseienne Valeriy Sokolov, solista del concerto della Stagione Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna in programma venerdì 7 aprile alle 20.30 all’Auditorium Manzoni. Sul podio la Direttrice musicale del Comunale Oksana Lyniv, sua connazionale. Biglietti da 10 a 40 euro.

Earl 16 e Roots Balera

Nato a Kingston alla fine degli anni '50, Earl Daley aka Earl 16 inizia la sua carriera da adolescente, lavorando negli anni con produttori leggendari come Lee Perry e Coxsone (Studio 1) in Giamaica, o Mad Professor, Prince Fatty e Dreadzone in Inghilterra. La sua produzione è caratterizzata da testi ispirati e spirituali interpretati con una voce soul versatile e affascinante. Earl 16 sarà al Mercato Sonato di via Tartini 3 alle 21. Ingresso a 7 euro più tessera Arci.

Marsellus Wallace

Sul palco del Binario 69 (via de' Carracci 69) la band Rock Bolognese composta da 4 musicisti. In 10 brani si raccontano le gesta degli abitanti di una torbida città al confine tra Messico e Stati Uniti: Tequila City. L'evento inizia alle 21.30, ingresso a 5 euro più tessera Arci.

Kahlamari Trio

Il repertorio dei Kahalamari trio unisce l’influenza del jazz più tradizionale, con quella proveniente dal funk, new soul e jazz contemporaneo. Una serata firmata Shetto Club, via Zago 16, in programma alle 22. Ingresso a 4 euro più tessera Arci.

Sabato 8 aprile

Sveglia Pasquale

Tanta 'balotta' e un dj a sorpresa. Una serata del Mercato Sonato, via Tartini 3, in programma alle 21. Ingresso gratuito con tessera Arci.

Funky Lemonade

Funk con la band bergamasca che presenta il nuovo album ”Per ridere”. Il trio sunerà al Binario 69, via de' Carracci 69, alle 22. Ingresso con tessera aics.

Zero Gravity

Una serata a base di 'breakbeat', techno e sintetizzatori, quella in programma al Tank Serbatoio Culturale di via Emilio Zago 14. In consolle ci saranno Billo, Krypto, L.Frame, Badbase, T-Noze. Ingresso dalle 23, a 10 euro più tessera aics.

Yokai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi Dopo il grande successo alla Villa Reale di Monza, la mostra Yokai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi arriva a Bologna, al Palazzo Pallavicini, dal 7 aprile al 23 luglio 2023. Ideata e prodotta da Vertigo Syndrome e curata da Paolo Linetti, l'esposizione comprende più di duecento opere del XVIII e XIX secolo, tra stampe antiche, libri rari, abiti, armi e un’armatura samurai, provenienti dalla tradizione nipponica. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle 19), biglietto intero a 16,50 euro.

Domenica 9 aprile

Warhol Haring Basquiat

Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti straordinariamente il 9 aprile, dalle 10 alle 19. Biglietto intero a 15,50 euro.