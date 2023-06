Eventi a Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 23, 24 e 25 giugno 2023

Bologna, 23 giugno 2023 - Ospiti d'eccezione nei parchi bolognesi: Slipknot, Carl Brave, Rosa Chemical e molti altri. E torna il cinema in Piazza Maggiore.

Ecco come intrattenersi nei caldi weekend estivi a Bologna.

Venerdì 23 giugno

Carl Brave, Rosa Chemical e Rose Villain

Al Parco delle Caserme Rosse - in via Corticella 27 - arriva il cantautore romano con il suo nuovo disco in uscita insieme a Rosa Chemical e Rose Villain. Questa la prima data del consueto festival estivo bolognese "Oltre". Apertura porte alle 19, biglietti a 25 euro più diritti di prevendita.

Vinyl Club

Gli anni sessanta e settanta sono stati determinanti nello sviluppo della musica giamaicana, il reggae che sulla scia di artisti come Bob Marley e Peter Tosh e vari altri si è imposto prepotentemente sulla scena mondiale. Per decenni il vinile soprattutto sotto forma di singoli 7" o 12" è stato il formato determinante per la diffusione delle fragranti vibes provenienti dall'isola caraibica. La crew del Vinyl Club a Bologna interpreta l'amore per il vinile e per i suoni fondativi del reggae. Venerdìì 24 saranno al Parco della Montagnola (via Irnerio 3), alle 21. Ingresso gratuito.

Stand up comedy night

Il Parco San Pellegrino (via di Casaglia 45) fa da sfondo allo spettacolo di "Comici in Piedi", un collettivo di perfomer che arrivano da esperienze formative differenti: chi viene dal teatro, chi dall'improvvisazione, chi dalla musica. Mettendo tutto ciò al servizio della stand up comedy, hanno creato un proprio stile del tutto personale e inimitabile. Il collettivo, nato nel 2016 dalla volontà di Pippo Ricciardi ed Emanuele Tumolo, oggi accompagnati da Antonio Piazza, vanta più di trecento live all'attivo nei migliori comedy club italiani. Lo spettacolo inizia alle 21 e ha un costo di 7 euro.

Opentour 2023

L’Accademia di Belle Arti di Bologna presenta la nona edizione di Opentour. si aprono le porte della storica istituzione bolognese con Openshow, poliedrica fucina della creatività che si articola in un ampio percorso espositivo con opere di quasi 200 studentesse e studenti dei Dipartimenti di Arti Visive e di Progettazione e arti applicate, e visite guidate a cura del Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte.

L'evento è diffuso per la città e gli orari dipendono dalla disponibilità dei singoli spazi espositivi.

Sabato 24 giugno

Gogobo

Al via la due giorni di Gogobo, ai Giardini del Baraccano, sabato 24 e domenica 25 giugno. Il festival si aprirà con Nosaj Thing produttore del rapper americano Kendrick Lamar, Populous dj e produce salentino, la nuova scoperta di Cosmo Whitemary, infine Parbleu il progetto di Andres Balbucea e Andrea de Fazio – già batterista dei Nu Genea. Il secondo giorno si esibiranno Pop X, Bud Spencer Blues Explosion, Dente e Angelica. Biglietti a partire da 26 euro, le serate iniziano alle 18.

Sotto le stelle del cinema

Torna il tradizionale cinema in Piazza Maggiore, uno dei principali intrattenimenti estivi all'ombra delle due Torri. Sabato 24 giugno verrà proiettato "Spellbound" di Alfred Hitchcock, "ritrovato e restaurato". Lo spettacolo inizia alle 21.45, ingresso libero.

Andy Smith

Frida nel Parco, il baracchino nel cuore del Parco della Montagnola, ospita un membro dei Portishead, Andy Smith, per un dj set che va dal funk alla disco, al northern soul. L'evento è in programma alle 21 ed è gratuito.

Clubbing Music Cult

Il format curato da Pierfrancesco Pacoda con alcuni dj set d’autore sulla terrazza del Teatro Comunale Oggi: Aldo Betto dei Savana Funk. Una serata in Largo Respighi 1, alle 21, gratis su prenotazione.

Domenica 25 giugno

Slipknot

Musica, arte e cultura: "Knotfest Italy" si svolge domenica 25 giugno 2023 all’Arena Parco Nord di Bologna. Per la prima volta in assoluto, dopo Stati Uniti, Giappone, Messico, Colombia, Francia, Germania, Finlandia, Cile, Brasile e Australia, anche l’Italia ospita il famoso festival itinerante creato dagli Slipknot nel 2012 e divenuto, nel corso degli anni, uno degli appuntamenti più rilevanti al mondo. Biglietti da 20 euro, ingresso a partire dalle 10.30.

Warhol Haring e Basquiat

Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 18. Biglietto intero 15,50 euro.

EVA SALDARI