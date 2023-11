Eventi Bologna: 10 consigli su cosa fare nel weekend del 3, 4 e 5 novembre 2023

Bologna, 3 novembre 2023 - Se per Halloween vi siete scatenati, ecco una serie di eventi più rilassanti che Bologna ha da offrire per questo primo weekend di novembre. Un fine settimana, definiamolo, "di ripresa". Ad accogliervi ci saranno le calde poltrone del teatro, i colori circensi e il romanticismo del jazz.

Ecco 10 appuntamenti da non perdere questo fine settimana.

Venerdì 3 novembre

Cirque du Soleil "Ovo"

Cirque du Soleil torna a Bologna con l’imperdibile spettacolo “Ovo”. Dal 2 al 5 novembre all'Unipol Arena, via GIno Cervi 2. Composto da una crew di oltre 100 professionisti provenienti da 25 paesi diversi, "Ovo" è un’intrusione colorata in un nuovo giorno nella vita degli insetti. Un susseguirsi ininterrotto di energia e movimento attraverso acrobazie che mettono in risalto le personalità e le abilità uniche di alcune specie. Lo spettacolo inizia alle 20.30, biglietti da 57 euro.

Nanni Moretti "Diari d'amore"

L’esordio alla regia teatrale di Nanni Moretti, un dittico composto da due atti unici di Natalia Ginzburg, "Dialogo" e "Fragola e Panna", arriva in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna (via Indipendenza 44) fino al 5 novembre. Lo spettacolo vede interpreti Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli, Giorgia Senesi. Per il suo esordio da regista nel teatro di prosa, Nanni Moretti ha scelto due commedie di Natalia Ginzburg, la cui scrittura è molto vicina all’immaginario che ha consolidato il successo cinematografico internazionale dell’artista. Moretti decide di farsi “primo spettatore” e dirigere cinque attrici e attori, non più con la sua cinepresa, ma affrontando “lo spavento” del palcoscenico. Lo spettacolo inizia alle 20.30, biglietti a partire da 7,36 euro.

Kubalé

Il progetto Kubalé, diretto dal trombettista cubano Yuliesky González, rappresenta un collettivo di musicisti profondamente appassionati alla cultura latinoamericana. Il risultato è un repertorio affascinante, spesso pulsante di energia ma altrettanto capace di regalare momenti di serenità e intensità. Una rassegna dello Sghetto Club, via Zago 16, in programma alle 22. Ingresso a 8 euro più tessera Arci.

Venus Ship Venus Ship è un collettivo di otto musicisti nato dall’underground Bolognese, e ispirato dai movimenti di protesta anni 60 e 70 e dalle storie di grandi personaggi che hanno lottato attivamente per i diritti civili ed umani. La musica di Venus Ship è dunque una conseguenza, trae ispirazione anch’essa da quel contesto di protesta, e mette in scena sonorità molteplici, con atmosfere che riportano da New Orleans alle musiche di Charles Mingus, dagli Spiritual della “Liberation Music Orchestra” a funk ispirati dalla cinematografia. Venerdì 3 novembre si esibiranno al Binario 69, in via de' Carracci 69, alle 21.30. Ingresso gratuito con tessera Aics.

Sabato 4 novembre

Mecna

Mecna, classe 1987, è un rapper capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alle liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile. Il padre di "Disco Inverno" sarà all'Estragon Club, via Stalingrado 83, alle 21. Ingresso dalle 19, a un costo di 32,50 euro.

Colleen Green

Dopo l’uscita del suo album di debutto “Milo Goes to Compton” (2010), Colleen ha iniziato a farsi un nome nella scena lo-fi bedroom pop di Los Angeles. Ben presto è diventata nota nei circoli punk degli Stati Uniti per essere capace di esibirsi da sola sul palco con nient’altro che una drum machine, un paio di occhiali da sole e la sua iconica chitarra elettrica. Sabato 4 novembre sarà al Covo Club di viale Zagabria 1, per la sua performance. Ingresso a 12 euro con tessera Hovoc, alle 22.

Milè e una notte Per chi non si è ancora stancato di ballare, il dj resident del Kindergarten (via Calzoni 6) Milè vi farà dimenare a colpi di techno fino a tarda notte. Ingresso dalle 23.30, a 10 euro.

Andrea Adriatico: Le amarezze

Un bambino e tutto il mondo intorno: la famiglia, il paese, la vita, la morte, i continui litigi che scuotono la casa. Sono i primi anni di vita di Maksim Gor’kij che lo scrittore russo racconta nel romanzo autobiografico “Infanzia”, che il 22enne Bernard Marie Koltès scompone e ricompone per il suo primo testo teatrale, “Le amarezze”. Un mosaico di frammenti di vita, cupo e grottesco, che approda per la prima volta sulle scene italiane grazie ad Andrea Adriatico. Sarà in scena al Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485), alle 20. Ingresso a partire da 9 euro.

Mononeon Dal 2010, ha pubblicato 25 album solisti, oltre a gestire canali Instagram e YouTube dal grande successo, collaborando al contempo con artisti di valore assoluto come Prince, Mac Miller, Nas e Ne Yo. Dall’avant-garde al southern soul al funk, con tutte le note intermedie, la straordinaria versatilità musicale, il timbro e il gusto di MonoNeon sono sempre in primo piano. Mononeon sarà al Locomotiv Club (via Sebastiano Serlio 25), alle 21,30, per una serata in collaborazione con Bologna Jazz Festival. Ingresso a 20 euro con tessera Aics.

Domenica 5 novembre

Bologna in vino

Ormai giunta alla sua quinta edizione, torna negli spazi del Dumbo (via Casarini 19) "Bologna in vino", la kermesse organizzata da Arte del Vino. Un'occasione per degustare vini da tutto lo Stivale e conoscerne i produttori. Inoltre, per accompagnare gli assaggi non mancheranno golose proposte di street food preparate al momento. Il kit di degustazione giornaliero ha un costo di 20 euro.

