A Bologna un evento dedicato al gin

Bologna, 26 settembre 2024 – Gin, gin e ancora gin: torna in città ‘Gin & Sound’, l’evento top per gli appassionati di gin. La fiera del Gin si tiene, il 27 e il 28 settembre, all’Estragon Club (Parco Nord - Via Stalingrado 83)

Una due giorni che sarà un’occasione di incontro tra gli amanti del gin e i suoi produttori, da quelli più conosciuti a quelli più di nicchia. Un momento per scoprire, degustare e acquistare il proprio distillato preferito. Sarà infatti possibile acquistare le bottiglie direttamente dai produttori.

Tre le aree in cui si articola la fiera: degustazioni con una vasta gamma di Gin, dai marchi più conosciuti a quelli ancora da scoprire; cocktail per gustare il Gin Tonic preferito e cibo per gustose stuzzicherie tra una degustazione e l’altra. Infine la musica che accompagna l’esperienza degustativa.

Le serate: - Back to 90s con i Datura - venerdì 27 settembre ore 23.30 - Lo zoo di 105 con Pippo Palmieri e Wender - sabato 28 settembre a mezzanotte - Miky Heic presenta serata dj Set TamarroLand - sabato 28 settembre ore 1.30