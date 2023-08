Il Fantacalcio conquista Bologna: tanti ‘talk’, consigli e la simpatia degli Autogol

Bologna, 26 agosto 2023 - Il fantacalcio si prende Bologna e nei giorni più caldi dell’anno, - non solo per le temperature, ma soprattutto per l’inizio del campionato e le imminenti aste -, sale la febbre per il fantasy sport più amato d’Italia.

Il Fantacalcio a Bologna, l'evento di due giorni con protagonisti gli Autogol

Due giorni di eventi partiti questa mattina alle 10.30 al DumBO di via Casarini (foto) con la presentazione dell’evento ‘Funtacalcio’ e la presenza sul palco del trio di creator Gli Autogol. Tanti gli incontri e i ‘talk’ nell’area conferenze per consigli sul fantacalcio, sulle aste e sulle formazioni, tante curiosità e faccia a faccia con personaggi amatissimi e seguitissimi, soprattutto sui social.

I social ovviamente sono stati protagonisti con dirette, contenuti e una zona dedicata esclusivamente ai creator. Seguitissima anche la mitica Lisa Offside, che ha parlato dei segreti del mondo social. E ancora biliardini, un tavolo da teqball e l’amato footbowling, con la possibilità di buttare giù 10 birilli calciando due volte un pallone.

Domani si replica con la super presenza del campione del mondo in Germania 2006: Luca Toni (sul palco a mezzogiorno). Non mancano poi i tavoli per le aste, dove poter prenotare il proprio posto con gli amici e dare vita alle proprie aste e leghe di fantacalcio.

Dopo le 20 si continua stasera con Fanta Trash e l’Internazionale Trash Ribelle a far ballare il pubblico. Info e programma: www.funtacalcio.it.