Ferragosto a Bologna, cosa fare oggi: un giorno tra musica, natura e sport

Bologna, 15 agosto 2023 – Cosa fare a ferragosto? Ma anche e più onestamente- dove scappare a Ferragosto? Non è mai un grande problema a Bologna, che con la sua campagna, il suo Appennino e le destinazioni semi-urbane appena fuori dalle mura, riserva sempre idee carine.

Tante idee per un Ferragosto a Bologna, la nostra guida

In spiaggia fuori porta

Lo scorso luglio ha riaperto il Lido di Casalecchio dopo due anni di chiusura e il bando comunale. La stazione balneare incastonata tra la Chiusa, il corso del Reno e il parco Talon, con vista sul Colle della Guardia e sulle colline bolognesi. E’ stata ricreata la spiaggia con le cabine, gli ombrelloni, i lettini e il campo da beach volley, e verso sud confermato e sistemato il grande prato, la ‘spiaggia libera’ insomma. Non si fa il bagno, sia chiaro. Il Lido è raggiungibile in bicicletta e con i mezzi pubblici, per chi arriva in auto i parcheggi più ampi e vicini sono quelli della stazione ferroviaria Casalecchio Centro in via Ronzani e quelli di Galleria Ronzani e via Ragazzi della Chiusa.

Musica in appennino

Il 15 agosto per il festival Crinali, che suggerisce sempre una combinazione tra camminate e musica, a Castel di Casio (dalle 21 alle 23) concerto dal titolo "Come una volta" (Luca Troiani: clarinetto e sassofono, Claudio Croci: fisarmonica, Gabriele Falchieri: chitarra, Gianfranco Occhipinti: basso, Roberto Bernardi: batteria). Musica anche a Grizzana Morandi (dalle 18 alle 20) con Tolga During (chitarra) e Tosca Zampini (voce). Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero di cellulare 329. 565 29 96

Trekking tra storia e memoria

Un percorso di oltre 200 chilometri che si può scoprire a piedi ma anche in bicicletta e a cavallo. Il tracciato, che attraversa l’intero Appennino bolognese dal Lago Scaffaiolo alla Vena del Gesso, permette di ammirare splendidi panorami, approfondire la storia che ha segnato questo territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, conoscere le tradizioni e i prodotti tipici della montagna bolognese. Si attraversano i luoghi delle più importanti battaglie tra esercito tedesco e alleati come il crinale della Riva, i Monti Belvedere e Castello e i luoghi della resistenza partigiana e degli eccidi tedeschi come Cà Berna, Monte Sole e Monte Battaglia. La Linea Gotica è un itinerario che intende coniugare l’aspetto storico e la passione per la montagna e l’escursionismo

Ammirando le ortensie al laghetto

La destinazione è il Laghetto del Dardagna, azienda agricola a Farnè-Chiesina, dove, oltre alla vendita delle trote a peso, si può praticare la pesca della trota Iridea, allevate in loco, nelle apposite vasche di allevamento, ma soprattutto, per gli amanti dei fiori, ammirare le piante d’ortensia, appositamente messe a dimora, per abbellire e mantenere questo angolo di paradiso della natura: la zona dell’azienda gode di un clima ideale per la loro coltivazione. Informazioni al numero di telefono: 335. 688 05 70

Il cartellone delle iniziative

Alle 13, grande pranzo con Cucine Popolari a Teatri di Vita. La giornata prosegue tra buon cibo e stand up comedy, grazie alla finale della Cicala d’oro, alle 21.

Dalle 17.00 alle 23.30, il djset con Red Chocolate (mint sound) & friends anima Ferragosto alle Serre, proprio alle Serre dei Giardini Margherita.

Alle 21, al Museo internazionale e biblioteca della musica, uno spettacolo di Flaira Ferro Trio, formato dalla voce di Flaira Ferro, dalla fisarmonica di Lucas Dan e dalle percussioni Philipp Bernhart.

Alle 21.15, l’Arena Orfeonica festeggia guardando Mamma Mia! di Phyllida Lloyd.

Alle 21.30, l’Arena Puccini proietta Una commedia pericolosa, di Alessandro Pondi.