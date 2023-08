Ferragosto con la Filuzzi a Bologna, piazza Maggiore diventa una balera

Bologna, 11 agosto 2023 - Arriva il valzer di Ferragosto. Per il giorno più importante delle ferie agostane Bologna si trasforma in una balera a cielo aperto portando la Filuzzi in piazza Maggiore. "La Filuzzi riveste un ruolo di primo piano nella valorizzazione delle tradizioni popolari bolognesi” dichiara Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna.

L’appuntamento è lunedì 14 agosto alle 21 in centro per una serata di puro folk e tradizione felsinea, dove organetto e fisarmoniche porteranno in piazza divertimento e allegria. E per gli appassionati del liscio alla bolognese sarà un’occasione speciale per volteggiare a ritmo di valzer e mazurke sul Crescentone di Piazza Maggiore.

“Un genere ricco di storia, tra musica e danze, che ha connotato fortemente la nostra città, anche nei suoi rituali di festa popolare - spiega Elena di Gioia - Omaggiarla in Piazza Maggiore in occasione del Ferragosto, nell’ambito del cartellone Bologna Estate, significa voler contribuire a diffondere maggiormente questo grande patrimonio culturale, nel passaggio tra generazioni, in una grande e unica festa di Piazza che trasforma il Crescentone in balera danzante e aperta a tutti e tutte”.

L’evento, organizzato il collaborazione con la Cineteca di Bologna, saluta contestualmente anche l’edizione 2023 di Sotto le stelle del cinema. A dirigere la serata Mauro Malaguti con le proposte musicali dell’orchestra di Massimo Budriesi, Nicolò Quercia, Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ad interpretare i più grandi successi della tradizione musicale bolognese giovani nuove promesse, come il giovane Nicolò Quercia.

La serata sarà un tributo ai padri del ballo Filuzzi: Nildo Marcheselli, considerato l’inventore della Filuzzi di cui lo scorso anno sono stati ricordati i 110 dalla nascita, il suo primo discepolo Ruggero Passarini e Dino Lucchi. Sul grande schermo del cinema in piazza Maggiore scorreranno preziose immagini di archivio per narrare le radici della cultura bolognese con il commento dell’esperto e appassionato della Filuzzi, Carlo Pelagalli.