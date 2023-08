Ferragosto a Villa Revedin Bologna, il programma con il Cardinale Zuppi

Bologna, 11 agosto 2023 – Intrecciando le ricorrenze storiche con quelli che sono gli argomenti caldi dell’attualità, ogni edizione del ‘Ferragosto in Seminario’ ruota attorno a un tema. Quest’anno la scelta è caduta sulla Provvidenza, vale a dire la costante azione sul mondo creato esercitata da Dio, il quale realizza i suoi piani secondo fini che trascendono i singoli e possono restare incomprensibili alla ragione umana, ma hanno sempre il bene supremo come traguardo.

“Grazie al 150° anniversario della morte del Manzoni – spiega monsignor Marco Bonfiglioli, rettore del Seminario – rifletteremo sul tema della Provvidenza anche per comprendere come, tramite essa, sia possibile leggere la storia. Questa edizione racconterà storie forti, impegnative, ma all’interno delle quali è possibile rintracciare i frutti di un amore incredibile. Penso, in particolare, alla vita di don Mario Campidori e di Eva Lappi. Il Seminario è una casa per i seminaristi e per tutta la Chiesa di Bologna: anche quest’anno spalanchiamo le nostre porte invitando ciascuno a partecipare". Per Eva Lappi ogni respiro è infatti una conquista. Questa ragazza ha ora 18 anni e da quando è nata è attaccata a un respiratore e non riesce a fare nulla. Eppure sono tante le persone che hanno cambiato la loro esistenza grazie al suo sguardo. Davanti al volto di questa ragazza che in ogni momento trasforma la fragilità in vitalità è come se la disperazione venisse cancellata e si ritrovasse la forza di affrontare le sfide quotidiane. Anche Don Mario Campidori ha ribaltato le difficoltà dovute alla sclerosi multipla in un’occasione per abbattere gli ostacoli fisici e psicologici legati alla disabilità, fino a fondare il Villaggio Senza Frontiere a Tolè, nel comune di Vergato.

Questa 69ª edizione del ‘Ferragosto in seminario’ prenderà il via domenica alle ore 18 quando nel Parco di Villa Revedin il cardinale Matteo Zuppi interverrà alla tavola rotonda ‘Il filo che la Provvidenza ci mette nelle mani. L’eredità di don Mario Campidori e l’incredibile storia di Eva Lappi’ e a seguire vi saranno inaugurate le mostre ‘Il sugo della storia. Rileggendo I promessi sposi di Alessandro Manzoni’, ‘Gian Paolo Bovina. Una vita al servizio della liturgia musicale’, ‘Ventemario. 2003-2023 l’eredità di don Mario Campidori. Un programma di vita per l’oggi’, ‘C’era… oggi. Fotoconfronti di una Bologna che cambia’ e ‘Memorie sotterranee. I rifugi antiaerei a Bologna’.

Lunedì alle 18 si svolgerà l’incontro ‘Placabile Spirto discendi ancora. Provvidenza e maternità della Chiesa nell’inno sacro La Pentecoste di Alessandro Manzoni’, curato da Mons. Adriano Pinardi, direttore spirituale del Seminario regionale Benedetto XV. Martedì alle 18, infinem nel parco del Seminario l’Arcivescovo celebrerà la messa nella Festa dell’Assunzione di Maria.