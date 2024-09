Feste di strada di fine settembre a Bologna, dove sono. Le strade chiuse

Bologna 26 settembre 2024 - Bologna profuma ancora d’estate e sabato 28 settembre le strade della città si animano con due feste.

Festa di strada in via Zanardi

In via Zanardi dalle 18 alle 24 ci sarà la notte bianca, con musica e negozi aperti tutta la sera. Questa iniziativa fa parte di Bologna estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal comune. La serata si aprirà con il saluto del consiglio di quartiere Navile e il coro degli alunni delle scuole Silvani alle 18.30. Durante la serata ci saranno spettacoli per tutti i gusti sia di ginnastica che di danza, balli, musica dal vivo e letture a cura delle associazioni di volontariato. Per concludere in bellezza alle 22.30 ci sarà l’estrazione dei biglietti della lotteria. Per tutta la serata aperti luoghi di ristoro allestiti dai negozi di vicinato.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione, dalle 17.30 alle 24 del 28 settembre sarà in vigore il divieto di transito veicolare nelle seguenti vie:

Zanardi , da via Selva di Pescarola a via Agucchi, in entrambi i sensi di marcia

Ca' Bianca, da via Zanardi a via Molino di Pescarola

Molino di Pescarola, con direzione di marcia da via Selva di Pescarola a via Ca' Bianca

di Bertalia, da via Agucchi a via delle Borre, con direzione da via Agucchi a via delle Borre

delle Borre dall'incrocio con via Zanardi al civ. 26

E anche altri provvedimenti:

via Ca' Bianca obbligo di svolta a destra all'incrocio con via Molino di Pescarola

via delle Borre senso unico alternato dall'incrocio via di Bertalia al civ. 26, con accesso e uscita dal lato di via di Bertalia

via Molino di Pescarola senso unico di circolazione direzione di marcia da via Cà Bianca a via Selva di Pescarola

via Selva di Pescarola direzione obbligatoria diritto all'incrocio con via Molino di Pescarola

Strada Maggiore è revival

L’altra strada a colorare e movimentare la città sarà proprio Strada Maggiore e verrà pedonalizzata da Via Guerrazzi a Porta Maggiore. La manifestazione a cura di Organizzazione Associazione Talenti, animerà la zona con musica, mercatini, e spettacoli e il tutto vivacizzato da scuole di ballo e di tango. L’evento si svolgerà dalle 18 alle 24 e l’accesso sarà ovviamente aperto per tutti.

Anche per Strada Maggiore saranno in vigore divieti di transito dalle Dalle 17 alle del 28 settembre alle 00.30 del 29 settembre nelle seguenti vie: