Barbero e Augias alla Festa internazionale della storia a Bologna, premiato Matteo Zuppi: ospiti e date

Bologna, 2 aprile 2025 – Un viaggio attraverso le diverse narrazioni e prospettive della storia: da sabato 6 al 13 aprile torna, con la ventunesima edizione, la Festa Internazionale della Storia. Tanti eventi in calendario, diffusi in tutti gli enti culturali più celebri della città di Bologna, con ospiti illustri (Alessandro Barbero, Corrado Augias, il cardinale Matteo Maria Zuppi, Michela Ponzani e tantissimi altri) con l’obiettivo di riflettere su un tema fondamentale: il racconto del passato. Il titolo scelto per quest’anno, ‘Un’altra storia. Differenti prospettive nel racconto del passato’, non è casuale ed è un invito a guardare la storia come una trama ricca di voci, senza un punto di vista univoco. Questo è importante anche per osservare il nostro presente con la lente della storia.

Anche l’illustrazione scelta richiama questo concetto: “È una terrazza variopinta, un caleidoscopio di colori che si trova a Tunisi, vicino a Cartagine, per sottolineare che non solo l’Occidente conosce la storia. È coloratissima, come lo sono le voci e le testimonianze che il passato ci ha lasciato in eredità e di cui dobbiamo essere custodi e memoria”, spiega Beatrice Borghi, direttrice della Festa. Per questo saranno coinvolti anche gli studenti di ogni ordine e grado, che dialogheranno con gli ospiti presenti e saranno protagonisti di numerosi appuntamenti.

La rassegna

La manifestazione è organizzata dal Centro internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione ‘Giovanni Maria Bertin’, dal Laboratorio Multidisciplinare di Ricerca Storica (LMRS), in collaborazione con l’Università di Bologna, associazioni, scuole e istituzioni, sotto la guida di Rolando Dondarini. Nelle venti edizioni precedenti si sono tenuti oltre 3.800 eventi, con una partecipazione complessiva di oltre 700mila persone. I soggetti attivi (tra relatori, interpreti, coristi, musicisti) sono stati 34mila. La qualità degli eventi e il coinvolgimento di migliaia di protagonisti (tra cui, dal 2003, 7.200 studenti universitari e, dal 2002, 1.800 classi di ogni ordine e grado) hanno reso la Festa la più grande manifestazione del genere in Europa. Inoltre, le è stato più volte conferito l’Alto Patronato o il premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica e il patrocinio di tutte le autorità e istituzioni locali, tra cui il Comune di Bologna. Il calendario è ricco di appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, ma quali sono gli eventi da non perdere?

Gli eventi da non perdere

Ospiti illustri, la storia confrontata con l’epoca moderna, musica, sport, cibo e tanto altro ancora: la ventunesima edizione della Festa Internazionale della Storia offre un programma variegato. Sabato si inizia con tanti eventi, tra cui il concerto di apertura al Teatro Guadassoni del Collegio San Luigi: ‘Elvis, 'O Sole Mio, la Carmen e l'apporto romanì alla musica internazionale’, un dialogo in musica con Carmelo Sfogliano e Rita Belenghi. ‘La Musica fa Storia’, concerto del BSMT - Bernstein School of Musical Theatre.

Tra i grandi ospiti, Alessandro Barbero sarà al Teatro delle Celebrazioni lunedì alle 19 (evento già sold out) per raccontare San Francesco. Si parlerà di intelligenza artificiale con Alessandro Aresu nell’evento ‘Geopolitica dell’intelligenza artificiale’ l’8 aprile in Sala dello Stabat Mater. Il 9 aprile, sempre in Sala dello Stabat Mater, alle 17 Dodi Battaglia ricorderà Valerio Negrini, fondatore dei Pooh, in dialogo con Enrico Casarini.

Il 10 aprile, dalle 9 alle 12.30 in Sala del Consiglio Comunale, si alterneranno oltre 300 studenti grazie all’evento ‘Parlamenti degli studenti’, in cui le rappresentanze studentesche esporranno a una commissione di esperti e amministratori gli esiti delle loro ricerche su forme di apprendimento attivo della storia e del patrimonio, presentando proposte concrete di intervento. L’11 aprile Michela Ponzani dialogherà sulla liberazione, sulla costruzione della memoria storica e sulla nuova figura dello storico. In molti di questi appuntamenti gli ospiti saranno affiancati da studenti universitari che dialogheranno con loro.

Un'immagine della passata edizione del Festival internazionale della Storia

Le aperture straordinarie

Non mancano aperture straordinarie, come quella del Campanile di San Pietro, sabato dalle 14 alle 16.30, che precederà la visita guidata ‘La Cattedrale di San Pietro in Bologna: uno scrigno nel cuore della città’ a cura di Aps Bologna Storica e Archeologica - Ets. Anche il cibo avrà un ruolo centrale con l’evento ‘Il cibo fa storia’, con Alberto Grandi, in Sala dello Stabat Mater lunedì alle 9.30. Lo sport sarà protagonista con ‘Bologna e i luoghi dello sport: mappe, memorie, identità di una città’, un convegno in Piazza Coperta in Sala Borsa. Tanti altri eventi sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.

I premi

All’interno del Festival della Storia vengono consegnati due premi importantissimi: il Premio Internazionale “Portico d’Oro”, intitolato a Jacques Le Goff e giunto alla sua XVIII edizione, che riconosce figure, opere e iniziative distintesi nella diffusione della didattica e della storia. Quest’anno il premio sarà conferito a Corrado Augias il 12 aprile alle 18 in Sala Biagi in Salaborsa. Augias parlerà dell’identità italiana e della liberazione attraverso la sua testimonianza e il suo ruolo di custode della memoria. Il Premio ‘Novi Cives: Costruttori di Cittadinanza’, che sarà conferito al cardinale Matteo Maria Zuppi il 10 aprile alle 17 in Cappella Farnese.