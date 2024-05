Festa della mamma a Bologna: cosa fare in famiglia domenica 12 maggio

Bologna, 11 maggio 2024 – Ci stiamo avvicinando alla festa della Mamma, un momento di celebrazione di una figura di primaria importanza nelle nostre vite. Tra tradizioni religiose, passeggiate e molto altro ancora, ecco alcuni suggerimenti per trascorrere insieme la giornata di domenica 12 maggio a Bologna, magari in compagnia della famiglia e dei propri cari.

Per un’intera settimana, l’immagine della beata vergine di san Luca si è stabilita a San Pietro in occasione dei tradizionali festeggiamenti. Intorno alle 20 di domenica 12 maggio, la madonna fa ritorno al colle della Guardia dopo una giornata di celebrazioni, che ha inizio alle ore 7 della mattina con le Lodi. Seguono la messa delle 9, quella episcopale delle 10.30 e quella delle 12.15. Prima del ritorno al colle, alle 17 ha inizio la processione con il quale l’immagine della Beata Vergine viene riaccompagnata al santuario. Nel mezzo del percorso, sono previste soste a piazza Malpighi, porta Saragozza e nei pressi dell’arco del Meloncello per le consuete benedizioni.

Il grande schermo del cinema ‘Modernissimo’ trasmette il pluripremiato film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani’, enorme successo di pubblico e fresco vincitore di 6 statuette nel corso dell’ultima cerimonia dei David di Donatello. La pellicola affronta il tema della violenza di genere e del ruolo della donna nella società patriarcale del dopoguerra italiano, attraverso una storia che coinvolge e fa riflettere tutti. L’orario della messa in onda del film, che sancisce l’esordio da regista della Cortellesi, è in programma per le 18.15.

Fino al 30 giugno 2024, alcune sale di palazzo Pallavicini ospitano le ricostruzioni di oltre 60 specie di animali marini in occasione della mostra “Squali e abissi, predatori perfetti per una terra aliena”. La mostra, disponibile la domenica nell’orario di apertura 10-20, invita i partecipanti ad ammirare da vicino oltre 30 esemplari di squali, dal bianco al pigmeo, per apprendere la storia e l’evoluzione di un predatore affascinante e misterioso. Durante i fine settimana il prezzo del biglietto intero è di 16,50 euro, mentre è di 10 euro per il biglietto ridotto destinato ai minorenni a partire dai 4 anni.

Domenica 12 maggio è anche l’ultimo dei tre giorni della rassegna ‘Giardini e Terrazzi’, la mostra mercato che strizza l’occhio alla solidarietà organizzata ai Giardini Margherita. L’evento, che prevede ingresso libero, organizza durante la giornata conclusiva, nella palazzina Liberty Inner Wheel a partire dalle 10.30, ben due conferenze: una intitolata ‘Piante preziose e insostituibili alleate dell’uomo’, tenuta dalla professoressa Anna Alfano, e un’altra dedicata alle piante e i fiori nell’arte, dove parla la presidente di Inner Wheel Marilena Lelli. Sono attesi circa 240 espositori da tutta Italia e centinaia di oggetti in vendita, dalle piante alle attrezzature per il giardinaggio, ma anche capi d’abbigliamento, artigianato, prodotti del territorio e tanto altro.

La sala di arte estremo-orientale del museo di Palazzo Poggi ospita la mostra ‘Fasto e fantasia. I kimono nelle stampe giapponesi ukiyo-e’, organizzata dal Sistema Museale di Ateneo in collaborazione con il Centro Studi d'Arte Estremo-Orientale. In stampe di questo tipo, a rubare particolarmente l’occhio del visitatore sono le fantasie e i disegni, frutto della creatività degli artisti e del lavoro maniacale di incisori e stampatori. All’interno della mostra sono esposti kimono di vario tipo, da quelli fastosi e colorati delle cortigiane e degli attori del teatro kabuki a quelli da potere indossare nella vita di tutti i giorni. L’esposizione è disponibile dalle 10 alle 18 ed è visitabile con il singolo biglietto d’ingresso per palazzo Poggi (7 euro il prezzo del biglietto intero, 4 euro per il ridotto). E’ disponibile inoltre, dopo avere acquistato il biglietto di ingresso, una visita guidata su prenotazione dal costo di 6 euro a partecipante.

L’appuntamento è disponibile tutte le domeniche dalle 10 alle 18, mentre nei restanti giorni si può entrare solo se appartenenti a un gruppo o su prenotazione. Il mu seo delle bambole, che si trova in via Riva di Reno 79, racconta l’evoluzione di un oggetto che da secoli appartiene alla nostra cultura. Si parte dalle più moderne Barbie, per poi compiere un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso pezzi risalenti al XX e XIX secolo, fino ad arrivare addirittura al XVII secolo, del quale sono riportati alcuni esemplari. L’esposizione permette al visitatore di compiere un confronto tra produzioni industriali e artigianali delle fabbriche più conosciute a livello internazionale. L’ultimo ingresso disponibile è alle 17.15.

Se volete trascorrere la festa della mamma in compagnia e all’insegna dello sport, potete cogliere l’occasione nella mattinata di domenica 12 maggio. Torna infatti la Strabologna, l’annuale camminata ludico-motoria organizzata da Uisp giunta alla 43esima edizione la cui partenza è prevista alle 10.30 da via Rizzoli. I partecipanti, nel corso della camminata, possono scegliere tra tre percorsi di lunghezze differenti: uno mini da 5 km, uno medio da 7,5 km e uno maxi da 10 km. Per tutti è presente un ristoro all’arrivo, previsto a piazza Maggiore, mentre coloro che scelgono di percorrere i tracciati medio e maxi possono usufruire anche nel primo punto ristoro di strada Maggiore. E’ possibile iscriversi alla Strabologna fino a pochi istanti prima della gara negli stand Uisp di piazza Maggiore, anche in gruppi da un massimo di 20 persone.

Dal 27 gennaio al 21 luglio 2024, a palazzo Belloni è aperto il ‘Museo delle Illusioni, tra Arte e Scienza’. Si tratta di una mostra da oltre 70 opere tra installazioni e fotografie, legate tra loro dai concetti chiave dell’inganno e dell’illusione. Sono presenti, inoltre, installazioni multimediali interattive che mostrano come cambierebbe la visione delle cose utilizzando strumenti di realtà aumentata. I visitatori possono disporre dell’aiuto di Umberto Lesperto, una guida virtuale personale che ha il compito di spiegare al meglio ciò che si vede nell’esposizione. Le porte della mostra sono aperte dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso possibile alle ore 18, ed è necessaria la prenotazione. L’ingresso è gratuito per bambini fino ai 5 anni, disabili e persone che compiono gli anni nel giorno della visita. Il prezzo del biglietto intero (per adulti dai 18 ai 65 anni) è di 18 euro, mentre è disponibile anche un biglietto ridotto di 12 euro per ragazzi dai 6 ai 17 anni, over 65 anni, accompagnatori disabili, studenti fino ai 25 anni e possessori di card cultura e Bologna welcome card.