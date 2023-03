Festa del papà, cosa fare oggi a Bologna: tante idee per grandi e piccini

Anna Mazzamauro, la sigorina Silvani, alle 16 sarà al Teatro Dehon

Bologna, 19 marzo 2023 – A teatro, al cinema o al parco divertimenti, ecco tutte le iniziative a Bologna per grandi e piccoli in occasione della festa del papà.

Zeppole di San Giuseppe: la ricetta innovativa

Cinema

Teatri di Vita (Via Emilia Ponente 485) proietta "Quando Hitler rubò il coniglio rosa" di Caroline Link. L’appuntamento è domenica alle 11; alle 13 brunch e alle 14,30 incontro con il direttore della fotografia Fabrizio La Palombara. Biglietto unico 3 euro.

Al cinema Lumière (piazzetta Pasolini 2/b), invece, spazio al film d’animazione ’L’Ispettore otto zampe e il mistero dei misteri’ di Julio Soto Gurpide. L’immaginario è quello del genere noir e poliziesco nel mondo degli insetti, offrendo divertimento e azione ai più piccoli (dai 7 anni) e gustose citazioni da film come Indiana Jones o Basic Instinct agli adulti. Appuntamento domani alle 16. Biglietto a 3 euro per i minori di 18 anni; intero 6 euro.



Parco divertimenti

FICO propone “Supereroi solo io e te”, un divertente percorso gioco pensato per i piccoli ed i loro papà. Tra giochi, balli e un laboratorio creativo in cui si metteranno all’opera tutti i papà. Il ritrovo oggi è all’albero della vita, all’ingresso di Fico, dove le famiglie verranno accolte dall’elfo Sole. L’attività dura circa un’ora. Il biglietto (8 euro adulti, 12 euro dai 2 agli 11 anni) comprende: ingresso da Fico (via Canali 8), partecipazione all’attività e realizzazione di un oggettino da portare a casa. Turni alle 14, 15, 16 e 17.

Teatro

Anna Mazzamauro, la sigorina Silvani, domani alle 16 sarà al Teatro Dehon di via Libia 59 con lo spettacolo “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi. Parole e musica per Paolo Villaggio”. Racconterà una delle storie d’amore più note del grande schermo: quella tra il ragionier Ugo Fantozzi e la mitica signorina Silvani. Biglietti dai 15 ai 26 euro.



Al Teatro Duse di via Cartoleria 42 va in scena, domani alle 16 e alle 20, “Slava’s Snowshow”, un imperdibile spettacolo dedicato a grandi e piccini. Poetico, universale e senza tempo, Slava Polunin, considerato “il miglior clown del mondo” incanta da trent’anni milioni di spettatori. Biglietti dai 18 ai 42 euro.

Mostre

La pop art a Palazzo Belloni

Warhol, Haring e Basquiat: un viaggio nella Pop art a Palazzo Belloni (via de’ Gombruti 13). La rassegna è aperta dal mercoledì al venerdì con orario 10-18, il sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 18. Una mostra che raduna, per la prima volta in Italia, le opere più significative e iconiche di tre leggende, tutte legate dal ‘file rouge’ della creatività sconfinata facilmente respirabile nella New York degli anni ’80.