A Bologna i festival dedicati alla birra con musica dal vivo e food truck: ecco quando

Bologna, 31 ottobre 2023 – Per gli appassionati della birra è in arrivo sotto le Torri un evento da non perdere. L’Unipol Arena ospita, dal 10 al 12 novembre, Malto Beer Expo e Beered Festival, manifestazioni dedicate alla birra artigianale, di produzione italiana o straniera, che saranno animate da musica dal vivo e da food truck, dolci e salati, per stuzzicare l’appetito dei partecipanti. Una full immersion di tre giorni, nei quali si potranno assaporare oltre 200 birre artigianali, spaziando tra 50 birrifici, divisi in produzioni locali ed estere, tutto nel segno della qualità.

Il programma di Malto

L’evento di Malto, di cui QN - il Resto del Carlino è media-partner, aprirà i battenti alle 14.30, momento in cui sarà possibile seguire tour degustativi o masterclass, fare degli assaggi o partecipare agli incontri con i birrifici italiani e stranieri. I pomeriggi dedicati a talk e formazione termineranno alle 19. In più, ci sarà la seconda edizione del concorso Birra dell’anno Harvest Beers 2023, organizzato da Unionbirrai che premia le migliori birre artigianali prodotte con luppolo appena raccolto (harvest), e domenica, sul gran finale, saranno consegnati i Beer Pop Awards, i premi popolari alla migliore birra e al migliore birrificio votati dal pubblico.

I concerti di Beered Festival

Dalle 19 all’1 di notte, invece, sarà il Beered Festival ad animare la serata, con un programma musicale dal vivo. Quattro artisti al giorno si esibiranno sul palco, senza mai tralasciare la presenza della birra di qualità. Venerdì 10, l’anima della festa è pop e rap. Alle 18.45 c’è Jungle Army, seguito poi dal dj set di Inoki che inizierà alle 20. Alle 20.45, però, si attendo Mellow Mood, che lascerà il posto alle 22.10 a Claver Gold. Sabato 11, alle 19.30 aprirà la serata il cantautore Federico Aicardi, che alle 20.15 lascerà il posto ad Alan Sorrenti. Alle 21.55, poi, c’è Napoli Segreta. Ma la serata sarà lunga: l’electro house irromperà con i Crookers (23.25), Bia Pils (00.30) e con Dj Ralf (01.15). Per il gran finale di domenica 12, alle 19 si esibirà il punk rock di Le Braghe Corte e Rats (20.30). Spazio poi a Nobraino, alle 20.45, e a Teppa Bros alle 23.10, con il dj set dello Stato Sociale.

I prezzi

Tutte le informazioni sono disponibili su questo sito.

L’ingresso giornaliero costa 8 euro, l’abbonamento di tre giorni, invece, 16. Il pacchetto che include l’ingresso giornaliero e il tour degustazione costa 22 euro.

