Bologna, torna il festival al Fienile Fluò tra arte e cultura: date e programma

Bologna, 25 giugno 2024 – Il verde e la natura dei colli e calanchi bolognesi accolgono spettacoli di teatro, danza, cinema e musica, nella location immersiva del Fienile Fluò: torna con la sesta edizione “Scena Natura- Dialogo tra le arti e il verde”, che da mercoledì 26 giugno fino al al 20 settembre propone oltre 30 appuntamenti culturali, in una rassegna che coniuga diversi linguaggi artistici.

Organizzato dall’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, il festival "ha come punto di forza quello di utilizzare il paesaggio non solo da sfondo, bensì come fonte di ispirazione e scenografia naturale” sottolinea Angelica Zanardi, direttrice artistica del festival e fondatrice di Crexida, oltre che attrice e regista. Vi saranno infatti quattro serate dedicate ad uno spettacolo della sua compagnia, Tza/tzi/ki- ricette per esploratori dell’anima”, che il 10,17,24 luglio e il 7 agosto alle 22 accompagnerà gli spettatori in quella che la Zanardi stessa definisce una “degustazione teatrale”. In scena saranno lei e il musicista percussionista Marco Muzzati , che suonerà oltre dieci strumenti provenienti da diverse culture musicali.

Dal 26 giugno al 30 settembre oltre 30 appuntamenti culturali tra spettacoli di teatro, arte, danza e cinema in una rassegna che coniuga diversi linguaggi artistici

La rassegna apre però mercoledì alle 19:30 con dj set e proiezione del film di Spike Lee ‘Do the right thing’, e prosegue il giorno dopo con due passeggiate immersive (che verranno replicate nel corso dei tre mesi estivi): una alle 19:30 (Tra gli alberi walk) e l’altra alle 21:30 (Tra gli alberi by night). Saranno sempre Angelica Zanardi e Marco Muzzati, insieme alla violinista Erica Scherl ad accompagnare i partecipanti in una camminata di un’ora sui colli bolognesi, tra musica e racconti di curiosità botaniche.

Il 10 agosto inoltre vi sarà ‘Stelle’, un’opera sonora immersiva dedicata alla Notte di San Lorenzo: si potranno osservare le stelle cadenti con un sottofondo musicale suonato dal vivo da sei musicisti. "Come regione stiamo riflettendo molto sulle forme di teatro negli spazi aperti, con il covid il pubblico si era abituato ad esperienze di questo genere e anche ora che l’emergenza è finita sembra che vi sia rimasto affezionato” spiega Cinzia Cazzoli, responsabile settore spettacolo della regione.

La programmazione teatrale inizia il 3 luglio con ‘Truccioli’, prodotto da Gli Omini: verranno messi in scena frammenti di vita, discorsi, personaggi diversi, che vadano a disegnare così una sorta di ‘Italia in miniatura’. Non mancheranno appuntamenti musicali, come quello del 28 luglio con Daniella Firpo e Marco Lobo, e di danza. Grande novità di quest'anno poi è la Navetta Fluo’, che garantirà la possibilità di raggiungere il Fienile direttamente dal centro.