Festival della cucina greca e romana: il nuovo evento a Bologna

Bologna, 7 maggio 2025 – Tzatziki, pita gyros, feta e… carbonara: un incontro culinario tanto insolito quanto irresistibile sta per arrivare a Bologna. Debutta infatti per la prima volta in città il format “Festival della Carbonara vs Cucina Greca”, che animerà piazza XX Settembre nei giorni 9, 10 e 11 maggio, trasformandola in un paradiso dello street food.

Per tre giorni sarà possibile gustare un’ampia selezione di piatti tipici greci e romani, dolci e salati, dal gyros allo tzatziki, fino alla regina delle paste italiane, la tradizionale carbonara. Ma non solo: ci saranno anche panini, pita farcite e altre golosità che sapranno accontentare tutti i palati, anche i più curiosi.

Italia o Grecia dunque, chi vincerà? Il tutto sarà accompagnato da una selezione di birre artigianali e bevande fresche, da gustare comodamente nell’area tavoli allestita per l’occasione. L’evento, organizzato con il patrocinio di Confesercenti Bologna e in collaborazione con Taberna Itaca, è gratuito e senza necessità di prenotazione.

La musica dal vivo

Tra stand, cibo e bevande fresche, non poteva certo mancare la musica: venerdì e sabato sera infatti ci saranno anche esibizioni live. Venerdì alle 21:30, il cantautore Beppe Spina porterà sul palco le canzoni più belle della tradizione popolare romana. Sabato invece, sempre alle 21:30, sarà la volta della band Punto It, che si esibirà nei migliori successi della storia della musica italiana.

Quando andare: gli orari

Il festival è aperto durante tutto questo fine settimana: venerdì 9 dalle 18 alle 25, sabato 10 dalle 11 alle 24 e domenica 11 dalle 11 alle 22,30.