Street food festival 2025 a Budrio: quattro giorni a tutto gusto

Bologna, 17 aprile 2025 – Il giro del mondo attraverso il cibo. Si può ed è il modo di viaggiare certamente più gustoso. Il prossimo appuntamento da segnarsi in agenda nel cuore del periodo festivo è il Bof- Internazionale Street Food Festival, che animerà il centro di Budrio dal 24 al 27 aprile nella versione Primaveranda. I food truck saranno nella centralissima Piazza Quirico Filopanti, in compagna sempre della musica live. L’ingresso gratuito.

Le specialità da gustare

Durante lo Street Food Festival si potrà scegliere fra specialità romane come la pasta alla carbonara, la leggendaria cacio e pepe o il panino con la porchetta di Ariccia, fino ai mitici arrosticini abruzzesi. Ma anche le bombette ed i panini con il polpo in arrivo dalla Puglia, la polenta in varie consistenze e cotture, i dolci capolavori siciliani e un tocco di internazionalità con menù messicano, pulled pork, King Angus Hamburger argentino e molto altro ancora.

Il festival dello Street Food in centro a Budrio

Il programma

Una carovana in festa, con apertura serale dei truck food dalle 18 mentre il venerdì, il sabato e la domenica c’è pure l’opzione pranzo con fornelli accesi dalle 12, nel centro di Budrio. Nel frattempo invadono il centro anche bancarelle, l’area bimbi e spettacoli dal vivo. Si parte dunque il 24 aprile, alle 21.30, con l’energia dei Joe Dibrutto. Serata ad alto voltaggio quella del 25 aprile con l’hard rock cover band bolognese degli Embers Lit, mentre il 26 saliranno sul palco gli Anthera, tra le cover band più longeve di tutto lo scenario emiliano-romagnolo. Infine, domenica 27 sarà la volta del Band Contest tra alcuni dei migliori gruppi del territorio. (Info: www.bofstreetfood.com).