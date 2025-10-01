Festival del tortellino a Bologna, 20 degustazioni per il re della cucina emiliana. C’è anche la variante floreale

Bologna, 1 ottobre 2025 - Indiscusso re della cucina emiliana, il tortellino torna ad essere protagonista di ben 20 interpretazioni diverse.

Succederà durante la tredicesima edizione del Festival del Tortellino, organizzato dalla risto-associazione Tour-tlen a Palazzo Re Enzo, sabato 4 ottobre dalle 11,30 alle 21,45.

Non solo nella tradizionale versione in brodo di gallina o cappone: gli chef lo proporranno con sapori di mare, profumi di bosco, varianti vegetariane e persino note floreali.

Gli assaggi

L’ingresso al salone del Podestà prevede l’acquisto di un coupon a 5,50 euro valido per un assaggio a scelta tra tortellini, un panino alla mortadella felsinea selezione tOur-tlen, un dolce della tradizione oppure un calice di vino. Viene inoltre proposto un carnet di 5 assaggi a 25 euro.

Il palio del parmigiano

All’interno del festival si eleggerà anche il miglior caseificio del territorio. Durante il palio, verranno proposti gli assaggi del Parmigiano Reggiano di 24 mesi dei 9 caseifici produttori della provincia di Bologna. Tutti coloro che vorranno esprimere il propio giudizio, potranno contribuire all’elezione.

Dolci della tradizione

I pasticceri dell'associazione Pasticceri di Bologna interpreteranno tre dolci classici della tradizione (zuppa inglese, torta di riso e crema Bologna).

L’ospite speciale

L’ospite speciale dell’edizione è Agostino Iacobucci, chef e patron dell’omonimo ristorante stella Michelin a Castel Maggiore. Proporrà una versione del tortellino che incontra la salsiccia e i broccoli.

Il banchetto

Anche questa edizione del festival è dedicata a Giacomo Garavelli, creativo maitre bolognese che nel 2012 lanciò l'idea di organizzare una grande giornata dedicata al tortellino.

Durante la manifestazione sarà presente un banchetto dove si potranno acquistare oggetti 'tortellinati' e dove trovare la maglietta in edizione limitata dedicata al Festival del Tortellino.

L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Fondazione Bologna Welcome, Cna Bologna, Confcommercio Ascom Bologna, Confesercenti Bologna e il riconoscimento De.Co. Si ringraziano inoltre Parmigiano Reggiano, Acqua Panna, Acqua S.Pellegrino, Monari Federzoni, Caffè Cagliari e Zucchetti.