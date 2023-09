Fiera d’autunno 2023 a San Giovanni in Persiceto: il programma completo

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 21 settembre 2023 – Stand, spettacoli e iniziative per l’Antica Fiera d’Autunno a San Giovanni in Persiceto fino a domenica 24. Tra esposizioni commerciali, mercatini, spettacoli, area street food, luna park e negozi aperti anche la sera, prende vita questa nuova edizione firmata ancora una volta da L’Accento che vedrà sabato Discoring e domenica sera Duilio Pizzocchi come ospite di punta e garanzia di divertimento e risate.

“Un’edizione che si arricchisce ancora di più – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti –. Diverse realtà locali tra cui società carnevalesche e varie associazioni hanno chiesto di partecipare a questa edizione della Fiera e saranno presenti con laboratori, attività e stand gastronomici a dimostrazione che il legame fra l’organizzazione e il nostro territorio si fa sempre più solido a vantaggio della vitalità e della ricchezza della manifestazione”.

“Fiera d’Autunno non può assolutamente essere diviso dal tessuto meraviglioso che compone questa comunità – aggiunge Alberto Tura de L’accento - Persiceto è passione per la propria terra, un carnevale che si trova anche in Fiera, il mondo commerciale che partecipa attivamente, negozi aperti e proposte, l’associazionismo con stand ed informazioni sulla propria attività. Da anni vediamo crescere questa Fiera e divenire un punto di riferimento per il pubblico. Un Fiera per tutti, tra sfilate di moda, cabaret, musica, concerti live e la grande novità della discoteca in Piazza del Popolo”.

Il programma

Giovedì. In Via Guardia Nazionale, 7 alle 19 ci sarà ‘Apertura Cucina’ a cura dell’Accademia della Satira e alle 21 lo spettacolo “No Smoking Trio” che spazia dalla musica italiana a quella internazionale. In Piazza del Popolo alle 20.30 l’inaugurazione della Fiera e apertura punti ristoro “Nido dei Gufi” (P.zza Garibaldi), “Maistof” (P.zza del Popolo) “Figli della Baldoria” (P.zza Garibaldi) e dei Mercatini di Artigianato Artistico in C.so Italia. Apertura Luna Park al Parco Petazzoni. Alle 21 in piazza del Popolo la sfilata ‘Sangio è di moda’

Venerdì. Dalle 19 nelle vie del centro apertura di stand, aree commerciali, gastronomiche, in Via Pellegrini e Circolo Matteotti alle 19 al "Ziqual" con le crescentine fritte, al Sangiò Bar D’Autore in C/so Italia dalle 20.15 Dj Andy-B con groove music 70’ e modern, alla Piada di via Ungarelli alle 20 ‘Forever young’ tra musica e piadine, alle 20.45 in Corso Italia 72 la visita guidata nell’ambito del ciclo Visit Persiceto ‘Persiceto a luci rosse’, alle 21 all’Accademia della Satira di Via Guardia Nazionale 7 ci sarà Dj Set con Mario Crippa, alle 21.30 in Piazza del Popolo i “Whole Tone’, trio strumentale blues/funk in collaborazione con la cantante Noemi Tommasini.

Sabato. Dalle 19 nelle vie del centro apertura di stand, aree commerciali, gastronomiche; in Piazza Carducci alle 15:45 il 3° Trofeo Ant Classic Car, raduno non competitivo di auto d'epoca promosso da Classic Club Vignola; in Via Pellegrini e Circolo Matteotti alle 19 al "Ziqual" con le crescentine fritte; al Sangiò Bar D’Autore dalle 18 ‘Stand By me’, festa di fine Estate con SimonJDeejay, Mr. Bene DJ & Robby Spartaco; in via Ungarelli alle 19:45 Riccardo Aldini in concerto; in Via Nazionale 7 alle 20:15 e 21:45 “ma fai tu la storia?” lo spettacolo dei burattini di Loris a cura dell’Associazione Bugs Bunny Odv; alla Cartoleria Strike di P.zza Garibaldi alle 20:30 la Presentazione del libro biografico di Christina Nobile “Il ponte sul mio dolore”; in piazza del popolo alle 21.30 “Discoring night’ con Mak dj - Raynold dj & Alle the Voice per ballare e scatenarsi

Domenica. Dalle 12 nelle vie del centro apertura di stand, aree commerciali, gastronomiche; In Via Guardia Nazionale, alle 12 e alle 19 ci sarà ‘Apertura Cucina’ a cura dell’Accademia della Satira; a Porta Garibaldi alle 14:30 “In bici con la storia”, il percorso extraurbano dedicato alla scoperta del paesaggio antico e moderno e della centuriazione di età romana, a cura di Agen.Ter. e Fiab Terre d’acqua; al Palco Centrale alle 17:30 la presentazione del libro di Marco Caretti “La vita e’ un carnevale”; in via Ungarelli, 21 alle 18 ‘ il truccabimbi in collaborazione con Punto Colore; al La Piada in via Ungarelli, 21 alle 18:30 “Il circo nella valigia” tra giocoleria, equilibri, magie risate e il laboratorio interattivo “Giochiamo al circo”; in Via Pellegrini e Circolo Matteotti alle 19 al "Ziqual" con le crescentine fritte; in Via Guardia Nazionale, 7 alle 20:15 e 21:45 “La valigia delle storie”, letture animate presentate dall’Associazione Bugs Bunny. In Piazza del Popolo alle 21 Duilio Pizzocchi, con la comicità irriverente direttamente dallo storico creatore del Costipanzo Show sul palco a conclusione della Fiera d'Autunno 2023.

Alla Chiesa di Sant’Apollinare dal 21 al 24 ci sarà la mostra di pittura a cura dell’Associazione Insieme per conoscere e in Via Pellegrini, sabato e domenica dalle 16, il Mercatino dei Bambini con scambio e vendita di giochi, giornalini, carte, figurine, libri.