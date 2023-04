Fiera della Canapa Bologna 2023, al via: biglietti e programma

Bologna, 12 aprile 2023 – Ci siamo: torna la Fiera Internazionale della Canapa, l’evento internazionale dedicata alla pianta a sette punte più famosa del mondo. IndicaSativa Trade avrà il via venerdì 14 aprile all’Unipol Arena di Bologna con un ricco programma per curiosi e appassionati che avranno l’opportunità di conoscere il mondo della canapa e le migliori aziende commerciali.

Cos’è IndicaSativa

IndicaSativa è la prima fiera italiana dedicata al mondo della Canapa in tutte le sue sfaccettature, che quest’anno compie dieci anni. Si tratta di una fiera commerciale, espositiva, formativa e informativa.

Un catalogo espositori che raccoglie i più importanti produttori europei e mondiali, l’alta affluenza di operatori professionali, il grande e sempre crescente successo di pubblico, la ricchezza degli eventi la rendono la più importante vetrina d’Italia.

Quest’anno, per celebrare il traguardo dei dieci, sul palco si alterneranno live di musica raggae. E a fine evento, la festa prosegue in centro a Bologna presso il DumBO.

Date e orario

IndicaSativa Trade si tiene presso l’Unipol Arena a Casasalecchio di Reno dal 14 al 16 aprile, con il seguente orario:

Venerdì: 11-20

Sabato: 11-20:30

Domenica: 11-19

Biglietti

Biglietto intero al Botteghino: venerdì 10 euro, sabato e domenica 15 euro (abbonamento 3 giorni 19 euro).

Biglietto Intero in Prevendita: venerdì 8 euro, sabato e domenica 13 euro (abbonamento 3 giorni 16 euro).

È possibile acquistare online il biglietto da questa pagina.

L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori di disabili.

Programma

Venerdì 14 aprile

Apertura Fiera e avvio Area Live alle 11 A cura di Bababoom Festival e Pot Radio In consolle: Rasta Snob Sound feat. Steve Giant & Papaluka – “Reggae d’asporto 2023” Con Jungle Army, Seko, Lamadread and more

Workshop Federcanapa Italia (sessione in italiano) dalle 11.30 Spazio Federcanapa 11.30: Canapa in Puglia: un modello di collaborazione tra enti di ricerca e agricoltori con Luigi Tedone, Università di Bari

Villa Canapa 12: coltivare, degustare, offrire benessere. Con Alessio Manfredini

Concorso Migliore Olio di Canapa 12,30. Con Rachele Invernizzi, Federcanapa

Cannabis Made in Europe alle 13.30

Conference Hall 1. Aggiornamento su iniziative nazionali ed europee su depenalizzazione e legalizzazione della cannabis Ospiti: rappresentanti organizzazioni pro cannabis dei Paesi europei

Canapa, cultura delle vita nel mondo e in Judicaria dalle 13 Business Area Meeting Point 13: Presentazione del libro con gli autori Maria Pia Macchi e Ivan Montagni

Come fare un estratto di canapa casalingo alle 14 Conference Hall 2. Con Franco Casalone, esperto di cannabis

Workshop Federcanapa Europa (sessione in inglese) dalle 14.30 Spazio Federcanapa 14.30: The HempClub project: building EU hemp-based value chains by promoting knowledge exchange between clusters Lombardy Green Chemistry Association 14,45: CBD extraction in Europe: the regulatory maze in different countries + Q&A session. Beppe Croce, president Federcanapa

Textile hemp is making a comeback + Q&A session ore 15.15: Bruno Mocchi, Produce Sinapsi Manufacturing of hemp-based adhesives and panels + Q&A session 15.35: Mukul Dixit, Agroils

MAP Project: Micropropagation of autoflowering hemp strains ore 16: Alessio Romani, Rete Etruscum Funding opportunities for the hemp sector + Q&A session 16.30: Lombardy Green Chemistry Association Discussion 17:15.

L’arte della canapa: cooking show con Matteo QUoiani, chef cannabico alle 15 Business Area Meeting Point: Infusione di burro alla canapa

Seminario di coltivazione Canna alle 15 Conference Hall 1. Coltivazione in sera: come coltivare in serra e come affrontare le diverse condizioni durante l’anno.Con Pieter Klaassen, responsabile seminari europei e consulente Canna per le aziende agricole.

Assemblea Pubblica MeglioLegale: legge di iniziativa popolare alle 17.30 Conference Hall 1. Assemblea di approfondimento riguardo le politiche italiane sulla Cannabis e dibattito pubblico circa impostazione e finalità della proposta di legge di iniziativa popolare sulla regolamentazione della Cannabis che Meglio Legale avanzerà nel 2023.

Sabato 15 aprile

Apertura Fiera e avvio Area Live alle 11 A cura di Bababoom Festival e Pot Radio. In consolle: Sir Oliver Skardy (Pitura Freska) – Pier Tosi – Lolloman and more.

Workshop Federcapana dalle 11.30

La sentenza sulla canapa officinale e le sue implicazioni alle 11.30. Con l’avvocato Giacomo Bulleri, Federcanapa Progetto E.T.I.CA alle 12:un protocollo con le forze dell’ordine per la correttezza dei controlli Con Saverio Lastrucci, E.T.I.CA

Cannabis light – udienze, sentenze, esigenze alle 12 Conference Hall 1, in collaborazione con FederCanapa. Beppe Croce, presidente FederCanapa, Giacomo Bulleri, avvocato specialista, Luca Marola, imputato per spaccio di cannabis light

Seminario di Coltivazione Canna 14 Conference Hall 1. Coltivare con i LED: differenze tra la coltivazione con i LED e le lampade a scarica e come compensarle. Con Pieter Klaassen, responsabile seminari europei e consulente Canna per le aziende agricole

L’arte della cucina cannabica ore 15 Business Area Meeting Point. Cooking show con Matteo Quoiani (chef cannabico): Infusione di olio alla canapa

Per un fronte parlamentare unito alle 16 Conference Hall 2. Primi passi per la difesa della cannabis in Parlamento. In collaborazione con MeglioLegale Ospiti: parlamentari e politici

Attivazione dei Cannabinoidi: la decarbossilazione e i suoi segreti ore 17 Conference Hall 1. Conferenza Fundaciòn Canna con Andrea Properzi, quality manager Canna.

Domenica 16 aprile

Apertura Fiera e avvio Area Live alle 11 A cura di Bababoom Festival e Pot Radio. In consolle: Dj Trix – Lampadread and more

HCC e altri composti sintetici alle 12 Conference Hall 1. Conferenza Fundaciòn Canna con Andrea Properzi, quality manager Canna

Terpethic alle 13 Business Area Meeting Point. Presentazione pianta mutante: sembra pomodoro ma è canapa.

Le più comuni carenze ed eccessi di nutrienti durante la coltivazione: quando e perché avvengono e come risolverle alle 14 Conference Hall 1. Seminario di Coltivazione Con Pieter Klaassen responsabile seminari europei e consulente Canna per le aziende agricole

Opportunità di business in Thailandia alle 14 Business Area Meeting Point. Con Andrea Sommariva

L’arte della cucina cannabica alle 15 Business Area Meeting Point: cooking show con Matteo Quoiani (chef cannabico). Alimentazione a base di canapa.

Cannabis: la terapia negata alle 16 Conference Hall 1 in collaborazione con CLINN.it. Presentazione dei risultati dell’indagine sulle alternative alla cannabis che non c’è

Terapie accompagnate da psichedelici alle 14 Conference Hall 2 in collaborazione con Ass. Coscioni e il gruppo promotore MAPSITALIA.org. Con Michele Anne Barocchi, ricercatrice specializzata in Malattie Infettive e Immunologia, con un dottorato conseguito all’Università di Berkeley (California) e insegnante di Yoga; Tania RE, psicoterapeuta, antropologa, terapista complementare e docente universitaria a Torino e a Firenze; Federico Di Vita, scrittore di cibo, psichedelia e cultura su diverse testate, tra cui Esquire, Vice e L’Indiscreto.