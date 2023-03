A Bologna la fiera internazionale della Canapa: ecco dove e quando

La fiera Indica Sativa è considerata il centro di ogni positivo cambiamento sulla canapa in Italia

Bologna, 21 marzo 2023 – La più importante fiera internazionale della canapa arriva a Bologna. Indica Sativa sarà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) dal 14 al 16 aprile con 200 stand, tra ricerca e formazione.

In realtà, si tratta di un ritorno: quest’anno la fiera compie dieci anni e nella sua storia raccoglie tappe importanti. Fu durante l’edizione del 2016 che si vide la nascita l’intergruppo parlamentare “Cannabis Legale” – con la presenza di esponenti come Benedetto Della Vedova, Giuseppe Civati, Daniele Farina e Vittorio Ferraresi – che pose le basi per il primo tentativo di riforma legislativa. Poi nel 2017 a Indica Sativa venne lanciato il primo prodotto italiano a base di infiorescenze: fece così ingresso sul mercato la cannabis light.

Questo evento sulla canapa è molto importante perché dà spazio a innumerevoli sfaccettature: dalla coltivazione alla lavorazione, ma anche produzione, collezione, nonché usi industriali, terapeutici e alimentari.

E grazie alla cassa di risonanza offerta dalla Fiera, si è potuto sviluppare un nuovo mercato composto oggi da migliaia di aziende agricole e commerciali, che danno lavoro a oltre 12.000 persone.

La fiera della canapa: formazione e corsi di aggiornamento

Indica Sativa è anche ricerca e formazione, grazie ai numerosi corsi di aggiornamento svolti in dieci anni e rivolti a farmacisti, medici e avvocati, che hanno posto la Fiera al vertice degli appuntamenti specializzati in Italia. L’orizzonte, tuttavia, non si è mai limitato alla dimensione nazionale. Recependo i fermenti provenienti dall’estero, la Fiera ha ospitato chi, attraverso una votazione storica alle Nazioni Unite, ha favorito la declassificazione della cannabis, da sostanza pericolosa a sostanza con proprietà terapeutiche, nelle convenzioni internazionali.

Indica Sativa è la principale vetrina italiana dell’imprenditoria legata alla canapa, con oltre 25.000 visitatori, oltre 1.000 professionisti accreditati e 200 standisti, ma è anche cultura e rispetto delle tradizioni. Qui, nel 2018, le principali associazioni agricole italiane hanno potuto trovare un’intesa e siglare il protocollo di buone pratiche per la produzione del fiore di canapa e per la tutela della canapa made in Italy.

Gli appuntamenti

La fiera da sempre è anche socialità, festa, musica e good vibes. Il calendario di iniziative coprirà l’intero fine settimana, di giorno presso l’Unipol Arena e la sera nei locali di Bologna. Numerosi saranno gli ospiti d’eccezione che celebreranno il decimo compleanno della più importante fiera italiana sulla canapa.

A Bologna, tra l’altro, la millenaria tradizione di coltivazione e lavorazione della canapa è parte del patrimonio storico culturale della città, testimoniato dall’affresco sotto i portici di via dell’Indipendenza ‘Panis Vita, Canabis Protectio, Vinum Laetitia’.

Il calendario delle manifestazioni, delle conferenze internazionali, dei corsi e dei workshop verrà puntualmente aggiornato attraverso i social e il sito ufficiale www.indicasativa.it.