Fiera di Santa Lucia a Bologna: il Natale può avere inizio. Video

Bologna, 22 novembre 2024 – È quel momento dell’an no in cui le luci e i mercatini di Natale iniziano a colorare Bologna. Anche sotto il Portico dei Servi, in Strada Maggiore, inizia il conto alla rovescia verso la festività più attesa dell’anno, con la tradizionale Fiera di Santa Lucia, inaugurata questa sera alla presenza di numerosi cittadini, commercianti e istituzioni, tra cui il sindaco Matteo Lepore, il quale si intrattiene con i cittadini concedendosi a video e selfie. E poi sottolinea: "Una fiera rinata che siamo contenti di avere nella nostra città. Il Comune tutela le cose originali, tradizionali del territorio, e aiuta chi ci lavora”.

Al fianco di Lepore, ha preso la parola l’assessora comunale al Commercio, Luisa Guidone. “Ogni anno il mercatino è sempre più amato dalla cittadinanza perché porta la magia del Natale tra le nostre strade ed è, grazie agli operatori, importante per il commercio locale”.

L'aria del Natale pervade già la città e la Fiera di Santa Lucia, grazie ai 40 operatori che rendono vivo il Portico dei Servi, fa da apripista alle tante iniziative che vedranno Bologna protagonista. La fiera apre dalle 9 alle 20 e andrà avanti fino al 26 dicembre. “Quando lavorava mio nonno, la gente di Bologna veniva perlopiù la sera dopo cena - parla Andrea Salvan, proprietario da 46 anni dello stand di articoli natalizi sotto il Portico del mercatino più antico d'Europa -. La tradizione porta la fortuna. I bolognesi spero colgano questa possibilità”.

In concomitanza con la Fiera di Santa Lucia, è partita anche la Fiera di Altabella, altro mercatino che abbellisce il centro storico, con orario di apertura dalle 9 alle 20 e terminerà il 6 gennaio.

A dare ufficialmente il via alle bancarelle ci sono Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom, e Loreno Rossi, direttore generale Confesercenti Bologna. “L'avvio della Fiera di Santa Lucia segna per noi bolognesi l'inizio delle festività, portando gioia e colori tra le vie di Bologna - commenta Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna -. Il nostro ringraziamento va agli operatori di tutti i mercatini cittadini che tengono vive le nostre tradizioni”.

Tonelli lancia un appello: “Questo è un Natale particolare, quanto è successo in alcune zone della città e provincia ha creato una situazione difficile per le imprese. Chiederemo ai bolognesi un attimo di attenzione nei confronti delle aziende, comprando dai commercianti sotto casa, aiutando chi più ha subito danni anche importanti”. È d’accordo anche Lepore: “Sosteniamo l’economia di vicinato”.

Per questa edizione, inoltre, sono state rinnovati le luci e gli addobbi che da sempre rendono speciale la fiera. Sotto il suggestivo portico “continua la tradizione storica della Fiera di Santa Lucia - ricorda Rossi -. Un'occasione imperdibile per gli addobbi natalizi e per i regali a parenti e amici. Questa è la più antica, più conosciuta e più sentita dai bolognesi: dai grandi come ai piccini”.