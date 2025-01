Figucon 2025 Bologna, le figurine che fanno impazzire tornano all'Estragon: quando

Bologna, 16 gennaio 2025 - Il mondo delle figurine invade l’Estragon Club. Torna domenica il tradizionale appuntamento con Figucon, giunto alla tredicesima edizione, che quest’anno dedica l’evento a Bologna e ai suoi Portici.

Non a caso, protagonista della figurina solidale de Le figurine della Memoria è il cardinale Matteo Zuppi, fotografato da Gabriele Fiolo, appoggiato a una bicicletta e incorniciato dal Portico della Curia. La figurina è realizzata in collaborazione con l’Arcidiocesi e con i fondi destinati al Cefa.

Oltre quaranta espositori da tutta Italia e ospiti da tutto il mondo si raduneranno negli spazi del Parco Nord, allestendo 80 tavoli, per poter mostrare le loro collezioni e scambiarle in un’area dedicata a questa attività, sempre un evergreen.

Qui, si potranno ammirare i volti e gli scatti delle personalità che ruotano attorno al mondo del calcio e dello sport; dei cartoni animati e dei fumetti. Spazio ai film, alla musica e agli youtubers. Mediante un filo conduttore che unisce passato e presente.

Dalle 10 alle 17, ci sarà “un’esperienza particolare perché ci sarà il pienone - inizia Emiliano Nanni, presidente associazione Figurine Forever -. Ci saranno espositori e collezionisti da tutta Europa e nessuno tornerà a casa scontento. Ci saranno figurine di ogni tipo”, che soddisfano le passioni del mondo del collezionismo. Confermata l'area Subbuteo, in collaborazione con i campioni d'Europa Bologna Tigers. E per i 50 anni della realtà, sarà realizzata una figurina solidale speciale in esclusiva per Figucon. Ci sarà dalle 10.30 il Bar della Figurina, animato da Gianluca Roncato e Valentina Neri. Tante le iniziative sul palco. Alle 12, 'Orgoglio Fortitudo - Ruben Douglas Day Prequel, in collaborazione con Associazione Museo Fortitudo e Fortitudo Pallacanestro 103 con la partecipazione di Giacomo "'Gek" Galanda, prima presentazione bolognese del libro La mia vita a spicchi. Attesi, Nino Pellacani, Davide Lamma, Ramon Douglas (fratello di Ruben) e altri ex giocatori e tifosi. La giornata per ricordare il campione continuerà al Paladozza. Alle 14, l'evento Professione Portiere, con l'esclusiva partecipazione di Paolo Mengoli, portiere della Nazionale Italiana Cantanti con 455 presenze. "Essere nelle figurine significa popolarità e ho sempre sognato di essere come quella di Pier Luigi Pizzaballa, che risultava rara, anche se lui stesso mi disse che era una leggenda - scherza Mengoli -. Le figurine hanno segnato la nostra storia, ed è bello che questo evento accada a Bologna, la mia città a cui ho dedicato anche una canzone. Poter far parte di questa collezione mi rende felice".

La solidarietà è in campo grazie ad Adotta Con La Figurina: allo stand di Figurine Forever sarà possibile donare le proprie figurine e card sostenendo il progetto, ricevendo in omaggio anche l'album degli Amici Cucciolotti 2025. L'ingresso costa cinque euro, mentre i bambini fino a dieci anni entrano gratis.