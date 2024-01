Final four della Coppa Italia di volley maschile 2024: grande show all’Unipol Arena

Bologna, 26 gennaio 2024 – Bologna si conferma ancora una volta città di sport. Lega Pallavolo Serie A e Regione Emilia-Romagna hanno trovato un accordo per organizzare la Final Four della Coppa Italia maschile di volley all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

L'evento

La Final Four della Del Monte Coppa Italia di pallavolo maschile, giunta alla 46esima edizione, si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 gennaio. La sede sarà l'Unipol Arena, che ospiterà le 4 squadre sfidanti tra semifinali e finale.

Per l'ottava volta negli ultimi 11 anni, Bologna accoglierà un grande evento di uno sport particolarmente amato e seguito in tutta la Regione, da sempre madre di grandi squadre e campioni che hanno fatto la storia.

Il programma ha inizio sabato 27 con le semifinali. Si parte alle 16 con Itas Trentino-Vero Volley Monza, mentre alle 18:30 sarà il turno di Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano. Le vincitrici delle due gare si sfideranno nella finalissima di domenica 28, che si giocherà alle ore 15:45. Si tratta di una grande occasione di visibilità per tutta la Sport Valley.

Non saranno presenti squadre emiliane, quindi, per provare a bissare il successo ottenuto nella scorsa stagione dalla You Energy Volley di Piacenza. Il pronostico sembra pendere dalla parte di Trentino e Perugia, rispettivamente attuali prima e seconda del campionato italiano, con Allianz Milano e Vero Volley pronte a dare filo da torcere. I biglietti dell'evento sono acquistabili sul sito VivaTicket.

Alla finale di domenica 28 sarà presente anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, grande appassionato di pallavolo: "In questo fine settimana scenderanno in campo grandi atleti in una competizione di altissimo livello. Il volley è uno degli sport più diffusi tra i giovanissimi e ha molto da insegnare anche sul piano umano, dal punto di vista della tenacia, dell'impegno e del rispetto per l'avversario. Per la Regione questa è la conferma di un impegno forte a sostegno dello sport".